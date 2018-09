Temptation Island VIP 2018/ Tutte le coppie in crisi : Sossio Aruta e Ursula Bennardo i più attesi : TEMPTATION ISLAND Vip va male (quasi) per tutti. In prima linea ci sono Stefano e Nicoletta, con Simona Ventura che fa da terza incomoda. "Qui sono solo l'arbitro".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:30:00 GMT)

Temptation Island Vip : Valeria vicina al bacio - Sossio e la frase che disgusta : Temptation Island Vip: Valeria Marini vicina al bacio con Ivan Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 28 settembre, Maria De Filippi mostra qualche anticipazione di Temptation Island Vip. In particolare, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, il primo filmato riguarda Valeria Marini. La nota showgirl italiana continua a trascorrere […] L'articolo Temptation Island Vip: Valeria vicina al bacio, Sossio e la frase ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura e la drammatica confessione : vede Bettarini e la Larini e 'crolla' : 'Come ho fatto? Me lo sono chiesto anch'io'. Simona Ventura davanti al suo ex Stefano Bettarini e alla sua nuova, giovanissima fidanzata Nicoletta Larini . Per la conduttrice di Temptation Island Vip ...

Temptation Island Vip - accade dopo ogni falò : la rivelazione di Simona Ventura : Dati auditel più che positivi per Temptation Island Vip : merito non solo dei personaggi scelti come concorrenti, ma anche del coinvolgimento emotivo che Simona Ventura è capace di creare con gli ...

SIMONA VENTURA - RISATE AL FALÓ DI Temptation Island VIP/ "Ho parlato senza rancori dimenticando il passato" : SIMONA VENTURA racconta a Spy il viaggio a TEMPTATION ISLAND Vip: "Come ho fatto con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini? Ho fatto parlare il mio stomaco".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Valeria Marini - nuovo amore dopo Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip è Valeria Marini: il docu-reality incentrato su coppie "celebri" (per la maggior parte scarti di altri reality o figli di gente nota) indotte in tentazione è sorretto dalla vivacità della giunonica soubrette sarda, che sta facendo impazzire i social con le sue perle, tra tutte "Ci sono le cotolette" e altre frasi che hanno come soggetto il cibo.In realtà si sussurra molto fortemente che l'ex showgirl del Bagaglino, ...

Uomini e Donne – Chi è Federico Rubini? Da tentatore a corteggiatore : il ‘pupillo’ di Teresa si fa notare dopo Temptation Island [GALLERY] : Federico Rubini è uno dei corteggiatori di Teresa Langella, la bella napoletana a ‘Uomini e Donne’ è tronista di questa movimentata stagione del programma Teresa Langella e Mara Fasone sono le due troniste di questa nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘. Le due bellissime ragazze sono tanto diverse tra di loro e per questo si sono spesso scontrate nelle prime puntate andate in onda a settembre. Oltre ai loro dissidi, ...

Temptation Island - Valeria Bigella : "Sara Affi Fella mi buttava merd* addosso per coprire la sua" : Continua a far discutere il caso Sara Affi Fella scoppiato a Uomini e donne (oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda la puntata nella quale sarà smascherata l'ex tronista). Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Bigella, che con Sara condivise l'esperienza a Temptation Island e che ne divenne amica. La 33enne sarda, che ha già spiegato di essere stata all'oscuro dell'intera vicenda, ha attaccato Sara, dicendo di sentirsi da lei ...

Temptation Island Vip/ Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli troppo vicini? Brutte notizie per Andrea Zenga : Temptation Island Vip, coppie e news. Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli sempre più vicini nella prossima puntata. Come reagirà Andrea Zenga?(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip – Stefano Bettarini umilia la compagna Nicoletta Larini : Stefano Bettarini sa della richiesta falò ed esplode umiliando la compagna “Non capisco dove voglia arrivare a 46 anni. Voglio il falò di confronto, adesso!” Nicoletta Larini è davvero determinata a chiedere il falò di confronto anticipato con Stefano Bettarini e chiede alla produzione che venga comunicata al suo fidanzato la decisione presa. Simona Ventura raggiunge allora il villaggio dei fidanzati per svelare al gruppo che una ...

Temptation Island - Martina e Lara : lite furiosa sui social : Sembrava essere nata una grossa amicizia tra Lara e Martina , dopo che entrambe hanno preso parte a Temptation Island , ma evidentemente qualcosa è cambiato, tanto da litigare pubblicamente durante ...

Temptation Island Vip 2018/ Anticipazioni : Sossio Aruta contro tutti - Ursula lo perdonerà? : Temptation Island Vip, coppie e news. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? Lei inizia ad uscire con Giorgio Alfieri, scatenando la gelosia del compagno(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Temptation Island Vip - Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini : 'I miei occhi non mentivano' : 'Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch'io?', Simona Ventura nella scorsa puntata di ' Temptation Island vip ' ha assistito al confronto, duro, fra suo ex, Stefano Bettarini e l'attuale, e ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini : «Esercizio mentale e psicologico - ha parlato il mio stomaco» : 'Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch'io?', Simona Ventura nella scorsa puntata di ' Temptation Island vip ' ha assistito al confronto, duro, fra suo ex, Stefano Bettarini e l'attuale, e ...