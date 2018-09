Tav | l' offerta della Ue | Mezzo miliardo di sconto all' Italia

Ilva - flop del Tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...