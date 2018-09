Tanti appuntamenti in provincia per trascorrere l' ultimo weekend di settembre

Edenlandia : tra musica - comicità e giochi - Tanti gli appuntamenti per il lungo weekend di ferragosto : Edenlandia propone una cinque giorni di appuntamenti da non perdere, tra inaugurazioni, concerti, spettacoli e il grande ferragosto Eden. A dare il via alla staffetta di appuntamenti l'apertura di Old Wild West, che per la prima volta in Europa approda in un parco dei divertimenti. Il noto brand, ...