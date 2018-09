«Tale e Quale Show 2018» | se Baglioni incontra… Baglioni

Classifica Tale e quale show 2018/ Duetto tra Baglioni : Mezzancella trionfa su Vernia : Tale e quale show vede protagonista un "doppio" Claudio Baglioni. Il primo è Giovanni Vernia, con i capelli bianchi; l'altro e Antonio Mezzancella, il capellone anni Settanta.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : il Baglioni di Antonio Mezzancella batte quello di Giovanni Vernia. Classifica della terza puntata : Antonio Mezzancella imita Claudio Baglioni Baglioni contro Baglioni. La terza puntata di Tale e Quale Show 2018 è stata nel segno della doppia imitazione del cantautore romano. Per la prima volta nello Show di Rai1 due concorrenti hanno dovuto interpretare nella medesima puntata uno stesso artista, sebbene in due esibizioni e momenti della carriera differenti. Ad omaggiare Claudio Baglioni Giovanni Vernia con Mille giorni di te e di me e Antonio ...

Tale e Quale terza puntata - vince Antonio Mezzancella : classifica completa e prossime esibizioni : Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2018? Antonio Mezzancella con l’imitazione di Claudio Baglioni da giovane Antonio Mezzancella ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2018. L’imitatore umbro è riuscito a trionfare grazie alla perfetta imitazione di Claudio Baglioni da giovane. Una vittoria soffiata solo di un […] L'articolo Tale e Quale terza puntata, vince Antonio Mezzancella: classifica completa e prossime ...

Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti : Il compleanno di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: la sorpresa di Carlo Conti sorpresa di compleanno a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del varietà di Rai Uno ha ricevuto inaspettatamente un bellissimo mazzo di fiori bianchi dal conduttore Carlo Conti. Un gesto inatteso per Loretta, nata il 29 settembre […] L'articolo Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti proviene da Gossip e Tv.

Tale E Quale Show - il duetto dei due Claudio Baglioni (VIDEO) : Terzo appuntamento per Tale E Quale Show (qui la nostra diretta) il programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni vip. Oltre alla consueta galleria di personaggi più o meno azzeccati, stasera il programma ha visto una novità che mai si era vista in otto edizioni, ovvero lo stesso artista imitato da due concorrenti diversi. Non un artista a caso, ma uno degli asset di punta del biennio 2018-2019 in forza tra le file di Rai 1, ovvero ...

Antonio Mezzancella trionfa a Tale e Quale Show grazie a Baglioni : Tale e Quale Show: Antonio Mezzancella canta Baglioni e vince la puntata Continua il grande successo di Tale e Quale Show, il varietà di punta dei venerdì autunnali del primo canale della Tv di Stato condotto da Carlo Conti. La terza puntata, in onda venerdì 28 settembre, è stata vinta da Antonio Mezzancella che ha vestito i panni di Claudio Baglioni, ricevendo grandi complimenti dai giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. ...

RAIMONDO TODARO È RICKY MARTIN/ Video : "Somigliante fisicamente - ma la voce..." (Tale e Quale Show 2018) : Video, RAIMONDO TODARO confessa a Tale e Quale Show che danzare con Ciacci a Ballando con le stelle era decisamente più semplice che cantare e imitare. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:05:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria imita Milva VIDEO : Vladimir Luxuria ha imitato Milva nella terza puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 28 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria imita Milva Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

VLADIMIR LUXURIA È MILVA/ Video - riscopre le sue doti vocali : "Ho imparato a cantare" (Tale e Quale Show 2018) : Video, VLADIMIR LUXURIA apre il suo cuore a Tale e Quale Show e racconta le sue drammatiche esperienze di vita quando era ancora un uomo e si chiamava VLADIMIRo. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:38:00 GMT)

