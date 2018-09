: E' una manovra contro il popolo, che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud. Frena la crescita e aggrava il debit… - Antonio_Tajani : E' una manovra contro il popolo, che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud. Frena la crescita e aggrava il debit… - Antonio_Tajani : Nella manovra del governo ci sono solo misure assistenzialistiche e nessun riferimento a politiche economiche per l… - NotizieIN : Tajani: manovra ci consegna a stranieri -

Il presidente del Parlamento europeo,, si appella al governo affinché "cambi questache rischia dirci mani e piedi agli".Quanto a possibili reazioni di Bruxelles,"il problema non è il rapporto con la Commissione Europea, con cui un accordo si può trovare, ma i mercati"., che è anche vicepresidente FI, sul centrodestra dice: "Smontare Forza Italia per cosa? Non c'è nulla che possa dare vita a un partito unico del centrodestra,siamo diversi". Alle Europee"è giusto che si candidi Berlusconi"(Di sabato 29 settembre 2018)