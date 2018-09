Supermoto delle Nazioni | a Valencia si sfidano le Nazionali più forti del pianeta

Supermoto delle Nazioni - il ct Beltrami ha reso noto l’elenco dei piloti che comporranno la squadra italiana : Il commissario tecnico della FMI ha convocato tre piloti per il Supermoto delle Nazioni, che si terrà a Valencia il prossimo 30 settembre Il 30 settembre il Circuit de la Ribera ospiterà il Supermoto delle Nazioni. I migliori atleti della disciplina si affronteranno sul tracciato situato a Valencia, in Spagna, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il loro Paese. La squadra italiana è stata presentata oggi a Sestriere (TO), ...