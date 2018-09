Superbike | Rea campione del mondo SBK 2018

Superbike – Jonathan Rea fa la storia : 4° titolo Mondiale - è il più vincente della storia : Jonathan Rea trionfa al termine di Gara 1 a Magny-Cours e conquista il 4° titolo consecutivo in Superbike: l’inglese è il pilota più vincente di sempre Grazie al quinto posto di Chaz Davies, ottenuto al termine di una gara ben al di sotto delle aspettative, Jonathan Rea ha ottenuto la certezza matematica di essere entrato nella storia. Il pilota inglese, al termine della vittoria di Gara 1 a Magny-Cours, si è laureato campione del mondo ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike : Jonathan Rea ha vinto gara-1 ed è di nuovo campione del Mondo! (Gp Francia) : DIRETTA Sbk 2018, info streaming video e tv di Superpole e gara 1 sulla pista di Magny Cours. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp di Francia 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:28:00 GMT)

Superbike - GP Francia 2018 : Tom Sykes centra una straordinaria Superpole davanti a Rea e Savadori. Davies 6° - Melandri 12° : Jonathan Rea (Kawasaki) pensava di avere conquistato la Superpole del Gran Premio di Francia 2018 della Superbike grazie ad un tentativo perfetto ma, proprio all’ultimo secondo, è stato il suo compagno di scuderia Tom Sykes a far segnare il giro più veloce sul tracciato di Magny-Cours con il tempo di 1:35.696, beffando il nord-irlandese per appena 147 millesimi. Sarà quindi l’inglese alle ore 13.00 a scattare davanti a tutti in ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : Sykes in pole position! (Gp Francia) : DIRETTA Sbk 2018, info streaming video e tv di Superpole e gara 1 sulla pista di Magny Cours. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp di Francia 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:18:00 GMT)

Superbike - GP Francia 2018 : Tom Sykes centra una straordinaria Superpole davanti a Rea e Savadori. Davies 6° - Melandri 12° : Jonathan Rea (Kawasaki) pensava di avere conquistato la Superpole del Gran Premio di Francia 2018 della Superbike grazie ad un tentativo perfetto ma, proprio all’ultimo secondo, è stato il suo compagno di scuderia Tom Sykes a far segnare il giro più veloce sul tracciato di Magny-Cours con il tempo di 1:35.696, beffando il nord-irlandese per appena 147 millesimi. Sarà quindi l’inglese alle ore 13.00 a scattare davanti a tutti in ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike Info streaming video e tv - Superpole e gara 1 (Gp Francia Magny Cours) : Diretta Sbk 2018, Info streaming video e tv di Superpole e gara 1 sulla pista di Magny Cours. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp di Francia 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 04:55:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Rea domina anche la Fp3 - Lowes secondo (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:52:00 GMT)

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : sta per avere inizio la Fp3! (Gp Francia) : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:49:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Rea domina la Fp2 - Sykes secondo (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:08:00 GMT)

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : al via la Fp2!i (Gp Francia) : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video-tv : Rea il più veloce della Fp1 - male le Ducati (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:31:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv - Fp1 Fp2 e Fp3. Gp Francia Magny Cours : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 02:45:00 GMT)

Superbike Kawasaki - Rea : «L'obiettivo campionato è in vista ora» : TORINO - Jonathan Rea viaggia a vele spiegate verso il suo quarto mondiale consecutivo. Il nord irlandese ha centrato un'altra doppietta nella sua incredibile carriera a Portimao e ora è solo ...

Superbike : vittoria di Rea anche in Gara 2 a Portimao : Jonathan Rea è sempre più vicino al titolo iridato. Domenica il nordirlandese della Kawasaki ha vinto anche Gara 2 del Campionato Superbike che si è corso a Portimão, regalando così alla casa di Akashi una splendida doppietta molto importante anche in ottica Costruttori. Da questo fine settimana Pirelli ha invece ricavato importanti informazioni sulle soluzioni […] L'articolo Superbike: vittoria di Rea anche in Gara 2 a Portimao sembra ...