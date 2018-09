Superbike | GP Francia 2018 | Tom Sykes centra una straordinaria Superpole davanti a Rea e

oasport

(Di sabato 29 settembre 2018) Jonathan Rea (Kawasaki) pensava di avere conquistato ladel Gran Premio didellagrazie ad un tentativo perfetto ma, proprio all’ultimo secondo, è stato il suo compagno di scuderia Toma far segnare il giro più veloce sul tracciato di Magny-Cours con il tempo di 1:35.696, beffando il nord-irlandese per appena 147 millesimi. Sarà quindi l’inglese alle ore 13.00 a scattarea tutti in Gara-1. Alle loro spalle, con un distacco notevole, c’è il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) a ben 868 millesimi che completa la prima fila. Quarta posizione per lo spagnolo Xavi Forès (Ducati) che sfrutta la scia di Rea e si ferma a 917 millesimi dalla vetta, quinta e sesta per i britannici Alex Lowes (Yamaha) e Chaz Davies (Ducati) rispettivamente a 1.069 e 1.258, mentre completano la top ten il nostro Michael Rinaldi (Ducati) settimo a 1.303, ...