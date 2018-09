Sul Fatto del 30 settembre | “Abbiamo 5 milioni di poveri | il governo deve agire”

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 30 settembre : “Abbiamo 5 milioni di poveri - il governo deve agire” : L’intervento “Manovra, il debito scenderà grazie al Pil in crescita del 3%” Paolo Savona – Il ministro per gli Affari europei spiega i dettagli del documento approvato dal governo: “Il deficit al 2,4% è sostenibile” di Paolo Savona * Tre uomini in barca di Marco Travaglio Non so voi, ma io sono seriamente preoccupato per le condizioni di Giovanni Tria, Vincenzo Boccia e Carlo Calenda. Di Tria sappiamo che è nato a Roma, ha appena ...

Vauro 'beffa' Travaglio con la vignetta Sul Fatto : Evviva la manovra del popolo. O no? Al Fatto Quotidiano le posizioni sul tema non sembrano molto chiare. Se il direttore Marco Travaglio difende 'la manovra del popolo', come è stata ribatezzata dai ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 29 settembre : Manovra – Non rispetterà i paletti del Fiscal Compact - crolla la Borsa - sale lo spread : LA giornata Guerra al Fiscal Compact: il governo sfida Bruxelles Al lavoro sulle stime – Anche con un deficit al 2,4% il debito puo stabilizzarsi o scendere Il Tesoro studia come evitare la bocciatura. Savona: “Sarà battaglia con la Commissione” di Carlo Di Foggia Forza spread di Marco Travaglio Leggete qua: “Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’introduzione del Fiscal Compact nei trattati e stabilire un percorso a ...

Roma - ha spintonato e fatto cadere una donna Sulle scale della curva nord. Arrestato tifoso romanista : E' stato Arrestato il tifoso che ha spintonato e fatto cadere una donna sulla scalinata di accesso della curva nord allo stadio Olimpico, durante l'incontro Roma-Frosinone il 26 settembre scorso. Ieri ...

Chi - cosa e quando - ha fatto cambiare idea al ministro Tria Sul deficit? : Dov'è la verità? L'unico dato certo è che il ministro dell'Economia ha accettato di mettere la sua firma sotto un Documento di economia e finanza che si tradurrà in circa 13 miliardi di spesa in più ...

Chi (cosa e quando) ha fatto cambiare idea al ministro Tria Sul deficit? : L’accordo è fatto, M5s e Lega esultano per aver convinto il ministro dell’Economia Giovanni Tria ad accettare di varare una manovra in deficit, alzando l’asticella della spesa dal 1,6% al 2,4%. Ma il giorno dopo la notte di esultanza dei grillini davanti a Palazzo Chigi, della tradizionale conferenza stampa in cui premier e ministri illustrano i conti, numeri alla mano, ancora non c’è traccia. E soprattutto ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 28 settembre : Tria ingoia il deficit al 2 - 4% e resta. M5S e Lega : “Manovra del popolo” : #cinedeficit deficit al 2,4% per spendere, vincono Salvini e Di Maio “Manovra del popolo” – Dopo ore di negoziati, il ministro del Tesoro si arrende: spesa a debito per reddito di cittadinanza, mini-flat tax e pensioni di Carlo Di Foggia Il Consiglio supino della magistratura di Marco Travaglio “Vorrei capire come sia possibile che tanti uomini… talvolta sopportino un tiranno solo, che non ha altro potere se non quello che ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 27 settembre : Di Maio e Salvini : “Deficit al 2 - 4%”. Tria non ci sente : In manovra “Il deficit sia al 2,4%”. Alleati all’attacco ma Tria non cede Scontro totale – Di Maio e Salvini indicano l’obiettivo definitivo ma non c’è accordo col Tesoro, che avverte: “I mercati reagiranno” di Carlo Di Foggia Disordine dei giornalisti di Marco Travaglio Oltre 10 anni fa, quando non c’erano né il Fatto né i 5Stelle e Casalino lavorava a Telenorba, mi chiama Gianroberto Casaleggio, animatore con Beppe Grillo del ...

Inter - Nainggolan : «Abbiamo fatto riSultati importanti - bisogna continuare» : L'Intervista a Sky Sport del centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan che ha parlato del momento della squadra nerazzurra.

Ponte Morandi - il governo ha fatto propaganda Sulla pelle di Genova? : Ma che cosa c’era scritto su quei fogli che Giuseppe Conte ha sventolato davanti a diecimila genovesi il 14 settembre? Sono passati 42 giorni dalla tragedia del Ponte e soltanto adesso, forse, arriva il decreto. Sono passati 42 giorni e non c’è ancora un commissario, anzi, abbiamo dovuto assistere a penose dispute tra i partiti di maggioranza per la scelta del nome. Sono passati 42 giorni e il Ponte non è stato demolito, né si sa chi ...

Messico - mistero Sulla morte di un 27enne italo-messicano : è stato ucciso e fatto a pezzi : Il corpo di Paolo Prato Paredes, ventisettenne con padre italiano e madre messicana, è stato trovato in un sacco dell’immondizia in Messico. Il giovane, residente per molto tempo in Liguria, è stato ucciso e fatto a pezzi. Sull’omicidio indaga la polizia di Puebla e la madre ha lanciato un appello anche alle autorità italiane.Continua a leggere

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 26 settembre : “Sapevano e non hanno fatto nulla”. Gli ispettori ministeriali su Benetton&C : Strage di Genova – L’atto d’accusa dei tecnici “Per far salire i profitti solo 23 mila euro l’anno sulla struttura” La commissione ispettiva del ministero: “Autostrade minimizzò irresponsabilmente il degrado del ponte” di Giorgio Meletti Fate schifo di Marco Travaglio Noi non lo sapevamo, ma ogni volta che passavamo in auto sul ponte Morandi di Genova fungevamo da cavie di Autostrade per l’Italia, controllata da Atlantia della ...

In Edicola Sul Fatto del 25 settembre – Quei mega-dirigenti di Economia e Tar servitori dello Stato e del gioco d’azzardo : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, fortunatamente, ...