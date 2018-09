Sui mercati è allarme Italia L' instabilità andrà avanti

Deficit : per governo sconfitta senza appello Sui mercati : Le incertezze sulla sostenibilità del debito pubblico rimangono: 'Questo piano di bilancio non è perfetto, il ministro moderato dell'Economia ha ceduto alle pressioni dei populisti. Resta da vedere ...

Perché la manovra crea tanta ansia Sui mercati : Roma, 28 set., askanews, - La sfida ai mercati del governo giallo verde con una energica espansione del deficit, al 2,4 per cento del Pil nel 2019, ha il potenziale di innescare un concatenamento di ...

Manovra - alta tensione Sui mercati; schizzano i tassi Sui Btp : Roma, 28 set., askanews, - E' una sonora bocciatura la prima risposta dei mercati finanziari all'aggiornamento del Def approvato ieri dal governo che ha alzato l'asticella del deficit al 2,4% per il ...

Manovra - primo test Sui mercati per il deficit al 2 - 4% - Di Maio : 'Non voglia uno scontro con l'Ue' : Il governo ha alzato l'asticella del rapporto deficit/Pil per il 2019 dopo un lungo e faticoso braccio di ferro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ...

Manovra - domani il primo test Sui mercati del deficit a 2 - 4% : Roma, 27 set., askanews, - Il cantiere della Manovra è ancora in costruzione ma con la nota di aggiornamento del Def vengono poste le fondamenta per disegnare gli interventi della prossima legge di ...

I 4 scenari di Ubs su cosa accadrà Sui mercati dopo il Bilancio : Roma, 22 set., askanews, - E' ancora difficile valutare le prospettive dell'Italia sui mercati, data la persistente 'limitata visibilità' su quelle che saranno le concrete scelte politiche inserite ...

Mailup - l'AD Nazzareno Gorni a TLB : "Proiettati Sui mercati globali anche per linee esterne" : Mailup , la società che fa marketing via email quotata sul mercato AIM Italia della Borsa di Milano è molto presente all'estero e conta di proseguire una crescita molto sostenuta del business anche ...

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S Sui mercati internazionali : La versione internazionale di Xiaomi Mi Box 4, presentata in Cina a gennaio, potrebbe essere commercializzata col nome di Xiaomi Mi Box S. L'articolo Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati internazionali proviene da TuttoAndroid.

Dalio - Bridgewater - : 'cautela Sui mercati - prossima crisi peggiore del 2008 : Per l'investitore miliardario, Pechino sarà in grado di gestire la sua economia anche con 'qualche intoppo' nel breve termine. Ricevi aggiornamenti su Borse Lasciaci la tua e-mail:

Cambio di marcia Sui mercati : ecco chi li guiderà prossimamente : Politica, dunque, come prossimo market driver dei mercati, ma con la differenza sostanziale, però, che, rispetto alle opzioni che le decisioni delle banche centrali offrivano, la politica è molto più ...

Riunione Bce : fiduciosa Sui mercati - lascerà aperte diverse opzioni - analisti - : "Non ci attendiamo grandi novità dalla prossima Riunione della Banca Centrale Europea. Gli ultimi dati relativi all'Eurozona probabilmente sosterranno l'approccio della Banca Centrale, secondo cui il ...

Brexit - i lievi progressi spingono la sterlina Sui mercati : L'ultimo giorno di negoziazioni è stato positivo per la sterlina britannica, che ha guadagnato terreno contro euro e yen grazie ad alcuni sviluppi positivi riguardo alla questione Brexit. La Brexit e la sterlinaIl responsabile Ue per i negoziati sulla Brexit, Michel Barnier, ha inviato delle note al Parlamento britannico lunedì scorso che sono state pubblicate in parte da Reuters. In esse viene evocata l’apertura Ue verso altre soluzioni per ...

Firenze. Promozione vino Sui mercati terzi : bando per accedere ai contributi : Dal lunedì 10 settembre al via la presentazione delle domande di contributo per il bando regionale per la Promozione del

Cina - quali effetti Sui mercati emergenti dalle misure di stimolo : ... come la divergenza preoccupante tra gli Stati Uniti e il resto del mondo in termini di crescita e politiche monetarie, e la crescente belligeranza degli Stati Uniti nei confronti dei loro partner ...