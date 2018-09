Su Netflix sbarca una serie tv ispirata alle baby squillo dei Parioli

Stefano De Martino sbarca su Netflix? L’indiscrezione sul nuovo progetto : Stefano De Martino pronto a sbarcare su Netflix: il ballerino sta lavorando alla realizzazione di un docufilm sulla sua vita Nuovi e importanti progetti stanno tenendo al momento impegnato Stefano De Martino. Il ballerino, infatti, pare abbia deciso recentemente di cimentarsi nella realizzazione di un docufilm / serie TV sulla sua vita. A tal proposito Stefano avrebbe individuato inoltre in […] L'articolo Stefano De Martino sbarca su ...

Cast e personaggi di Maniac - Emma Stone e Jonah Hill sbarcano su Netflix dal 21 settembre : Il Cast e personaggi di Maniac arrivano su Netflix da oggi, 21 settembre. La miniserie visionaria di Cary Fukunaga (True Detective, L'alienista) racconta il viaggio nelle mente umana due protagonisti, Emma Stone e Jonah Hill. Due sconosciuti sono incuriositi da una misteriosa sperimentazione farmaceutica che, senza nessuna complicazione o effetto collaterale, è in grado di guarire tutte le loro malattie in modo permanente. Le cose però non ...

Facebook Watch - la tv social sbarca in Italia : nuova sfida a Netflix e Amazon : 'Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan', spiega in un post ufficiale Fidji ...

Tyler Hoechlin sbarca su Netflix in Another Life insieme a Justin Chatwin : Tyler Hoechlin non si accontenta certo di essere uno degli ex di Teen Wolf e nemmeno il Superman di Supergirl in forza a The CW, vuole qualcosa di più e i fan non possono che esserne contenti. Proprio in questi minuti è arrivata la notizia che anche il famoso attore del teen drama di MTV si è lasciato conquistare dal fascino di Netflix e di un sci-fi drama che andrà in onda nel 2019 e che può contare già su un cast noto agli amanti delle serie ...

Com'è il Medioevo raccontato dal "papà" dei Simpson : la serie "Disincanto" sbarca su Netflix : Non si può non giudicare o commentare Disincanto senza tener conto del peso delle aspettative. Ciò accade perché c'è il nome di Netflix in ballo; ciò accade soprattutto perché la serie è creata da Matt Groening, già dietro gli strabilianti e longevi successi di Simpson e Futurama. In questa nuova opera, disponibile dal 17 agosto in tutto il mondo, si viene catapultati in un Medioevo ...

Carlo Cracco sbarca su Netflix / Dopo l'addio a Masterchef parteciperà a The final table : Carlo Cracco sbarca su Netflix, Dopo l'addio a Masterchef parteciperà a un cooking show che lo vedrà sfidare i migliori colleghi del mondo. Il programma si chiamerà The final table.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:12:00 GMT)

