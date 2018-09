Stop ai tagli e più assunzioni | così Salvini potenzia la polizia

Salvini : "Stop tagli e nuove assunzioni in Polizia" : "Tutte le 106 questure italiane verranno riordinate e potenziate e abbiamo bloccato la chiusura degli uffici della Polizia Ferroviaria, Postale e Stradale. A differenza del governo precedente, che ...

Macron : «Taglio fiscale e deficit al 2 - 8%» Di Maio : «Possiamo farlo anche noi» Stop cassa integrazione - 140mila a rischio : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Ford - cura drastica per attività in UE : ipotesi taglio 24 mila posti lavoro e Stop a Mondeo - Galaxy e S-Max : LONDRA - Ford potrebbe tagliare fino a 24.000 posti di lavoro e fermare la produzione di modelli come Mondeo, Galaxy e S-Max nel tentativo di rilanciare la sua attività europea. Secondo quanto...

Ford in crisi : taglio dei dipendenti e Stop a produzione Mondeo : Teleborsa, - La crisi economica non risparmia Ford, pronta ad un taglio dei dipendenti e a dare addio ad alcuni dei modelli che hanno reso celebre il marchio . Secondo il Sunday Times, la casa ...

Ford in crisi : taglio dei dipendenti e Stop a produzione Mondeo : La crisi economica non risparmia Ford, pronta ad un taglio dei dipendenti e a dare addio ad alcuni dei modelli che hanno reso celebre il marchio . Secondo il Sunday Times, la casa automobilistica ...

"Non si taglia il frutto del lavoro" Pensioni - la Lega Stoppa Di Maio : La Lega risponde ufficialmente a Luigi Di Maio sul tema del taglio delle cosiddette Pensioni d'oro. Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, esponente della Lega, afferma ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Migranti - l'Ue a Roma : «Stop minacce». Di Maio : «Vi tagliamo i fondi» : Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 miliardi all'anno che ...

Ma ora si preannuncia la battaglia del cavillo. Per lo Stop alla gestione ci vorranno anni : Roma - Lo ha ammesso anche il vicepremier Matteo Salvini. "Il percorso non durerà 15 giorni, ci saranno le controdeduzioni di Autostrade, i pareri, passeranno settimane, se non mesi". La decisione del governo di andare avanti con la revoca della concessione nonostante i dubbi di mezzo esecutivo, compreso il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, apre un percorso tutt'altro che lineare e scontato.La commissione ispettiva, istituita dal ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento iva - no Stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Stop all'Iva - sgravi fiscali ridotti e taglio del bonus da 80 euro Pensioni - quota 100 con gradualità : Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle Pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni...

