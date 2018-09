Steve Bannon | ' Italiani state attenti | l' Europa vi vuole in crisi'

Luigi Di Maio - lo scoop di Politico : 'Sabato scorso l'incontro con Steve Bannon'. Paura di Matteo Salvini? : La più grande preoccupazione politica di Luigi Di Maio ? Il suo alleato, il co-firmatario del contratto di governo, quel Matteo Salvini che, alla guida della Lega, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana erode il consenso ...

Giorgia Meloni : 'Steve Bannon? Noi in rete con altri sovranisti - ma sempre e soltanto filo italiani' : Questa sudditanza è un tratto tipico della politica italiana. C'era Renzi che scimmiottava Obama, la Boschi che all'ambasciata Usa indossava la spilletta di Hillary Clinton. Io ho sempre ben presente ...

Steve Bannon : "Ma Orban non è fascista" : Incontriamo il leader del sovranismo americano, Steve Bannon, ospite a Roma alla festa di Fratelli d'Italia. Ha incassato l'adesione di Giorgia Meloni al suo The Movement, dopo quella di Matteo Salvini e allunga lo sguardo e le sue attenzioni politiche sulle prossime elezioni Europee.Lei parla spesso nei suoi incontri pubblici di quanto sia importante la storia romana e l'aver studiato il latino. E' passato a Roma, sull'isola tiberina, nel cuore ...

Meloni con Steve Bannon : "Aderirò al suo movimento"/ Ultime notizie Atreju - leader FdI punta su The Movement : Giorgia Meloni con Steve Bannon: "Aderirò al suo movimento". Ultime notizie Atreju, la leader di Fratelli d'Italia punta su The Movement: ecco le sue parole(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Steve Bannon ad Atreju - Meloni : 'Chiederò di aderire al suo movimento' - : L'annuncio della leader di Fratelli d'Italia alla festa del partito a Roma. L'ex stratega di Donald Trump, ospite d'onore, afferma: "Salvini e Giorgia Meloni sono sovvertitori. La nuova élite saranno ...

'Popoli - sollevatevi contro le élite'. Cosa ha detto Steve Bannon ad Atreju : 'L'Italia ora è il centro dell'universo della politica', spiega: 'Sono venuto qui per dirvi che non siete soli. La Brexit, l'elezione di Trump e quello per cui avete votato a marzo 2018... È tutto ...

"Popoli - sollevatevi contro le élite". Cosa ha detto Steve Bannon ad Atreju : I patrioti, il partito di Davos, le radici giudaico-cristiane da difendere, la tradizione di Atene e Roma contro le élite che producono zombie: è un repertorio noto ma pur sempre efficace quello che l'ex stratega di Donald Trump porta ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Ad accoglierlo, sotto un tendone intitolato a Carlo Magno (a cui segue quello che porta il nome del re di Sparta, Leonida) circa trecento ...

Steve Bannon a Roma 'Rivoluzione sovranista partirà dall Italia. Salvini e Meloni come Trump' : Bannon dal palco ha parlato dell'universo mondo, di una società divisa fra popolo ed élite, di radici giudaico cristiane. Con il popolo destinato a vincere grazie a personaggi come Trump in America, ...

Steve Bannon ad Atreju : «Italia ora centro dell'universo politico» : «Oggi l'Italia è il centro della politica mondiale. Salvini e Giorgia Meloni sono sovvertitori». Lo ha detto Steve Bannon intervenendo ad Atreju, la festa di Fdi in corso a...

Steve Bannon ad Atreju : 'Italia ora centro dell'universo politico' : L'economia italiana non si è mai ripresa da quella crisi', ha detto ancora. 'È appena passato il decimo anniversario di quella crisi. Sapete quanti politici o banchieri sono andati in prigione per ...

Un movimento sovranista transnazionale. Il piano di Steve Bannon per l'Europa : 'L'Italia è il cuore pulsante della politica moderna', dirà più tardi, 'se funziona qui, può funzionare dappertutto'. E proprio l'esempio dell'Italia potrebbe essere la base per la costituzione di un ...

Steve Bannon : "Salvini è come Trump"/ Ultime notizie - governo M5s-Lega : "Italia esperimento del nostro tempo" : Steve Bannon: "Salvini è come Trump". Ultime notizie, lo stratega del presidente Usa sul governo M5s-Lega: "Italia è il grande esperimento del nostro tempo"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:35:00 GMT)

Perché in Italia dobbiamo sorbirci Steve Bannon - il rottame di Trump? : Un portavoce del partito inglese ha dichiarato all' Independent che "Steve Bannon offre di sicuro una prospettiva diversa, e con la sua esperienza nella politica americana può davvero fare la ...

Steve Bannon a Tgcom24 : 'L'Italia è il grande esperimento del nostro tempo' : La politica e il tipo di cattolicesimo di ognuno saranno irrilevanti, è la reputazione e l'integrità dei vari membri che dovrà contare. Dovremmo includere anche dei non cattolici e degli esperti. Il ...