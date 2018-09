Spazio e vita sulla Terra | origine dei fosfati | presentato un nuovo studio

Vita nello Spazio : Musk nel 2028 conquista Marte - dall’Alpha alla zeta : Primo passo, piazzare la Base Alpha su Marte. Per Elon Musk la data di partenza dell’avventura marziana è più vicina di quanto si pensi e il miliardario la dichiara in un tweet: “Probabilmente nel 2028 si costruirà una base”. Tra soli dieci anni la Base Alpha, il primo avamposto dell’umanità su Marte, sarà realtà, non più un rendering artistico ma una vera infrastruttura. Il miliardario fondatore di Space X stima che, a partire da questo primo ...

Pomeriggio Cinque - Flavia Vento si racconta : “Io - casta da tre anni. Nella mia vita Spazio solo per i miei cani e per la preghiera” : Ospite di Pomeriggio Cinque, la showgirl Flavia Vento ha rivelato di essere casta da ormai tre anni: “Per me deve esserci uno stimolo mentale, devo fare l’amore. Non mi accontento più di fare solo sesso…”, ha detto. Dopo tante storie d’amore sbagliate, lei che è stata uno dei sex symbol degli anni Novanta, confessa di non essere più disposta a vivere avventure occasionali. “Ti rendi conto che troppi uomini prendono in giro noi ...

Vita nello Spazio : Dragon e Cst-100 Starliner si preparano ai voli di test : Boeing e SpaceX si preparano ai voli di prova delle loro navette, Cst -100 Starlinere Dragon nell’ambito dell’accordo sui voli commerciali stipulato con la Nasa. Uno dei vincoli stabiliti dall’ente spaziale riguarda il rispetto dei requisiti di sicurezza per gli astronauti, il cosiddetto loss of crew requirement – una misura della probabilità di morte o invalidità permanente di una o più persone a bordo di un veicolo spaziale pari a 1 su 270. ...

Dagli abissi allo Spazio per migliorare la qualità della vita sulla Terra : Fervono alla Grotta del Vento i preparativi per i test sul campo del progetto BIOWYSE, finanziato in ambito H2020 dalla Commissione Europea, condotto da un consorzio internazionale composto da European Science Foundation (Francia), Thales Alenia Space (JV Thales/Leonardo), SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino) Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR e l’Università di Firenze (Italia), GL Biocontrol (Francia), AquiSense Technologies ...

Spazio - atmosfera e gravità terrestre. Concluso il campo estivo "Astronaute del futuro" alla Rodari-Marconi di Porto Sant'Elpidio : Il planetario è stato un eccezionale luogo e occasione di incontro di competenze, esperienze e creatività, intorno ad un progetto articolato di comunicazione della scienza effettuata in modo ...

Vita nello Spazio : la sfida - insediamenti umani ai poli di Marte : La colonizzazione di Marte, negli ultimi anni, è uno degli obiettivi principali di tutte le agenzie spaziali. Ma qual è il luogo più adatto in cui costruire future colonie? Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Acta Astronautica e presentato nella conferenza internazionale sul turismo del futuro, le regioni polari del pianeta potrebbero essere il luogo ideale, perché ospiterebbero strati di ghiaccio e risorse ...

'Isole che parlano' - Spazio ai bimbi : tre giorni di corse - risate e creatività - Sardiniapost.it : Il programma dedicato a bambini e ragazzi, oltre alle attività laboratoriali, prevede alcuni 'spettacoli su misura' , appuntamenti serali, momento di incontro e condivisione con il mondo adulto. ...

Nike Tech Pack Atelier - Spazio alla creatività : Ci sono degli spazi in cui i sogni diventano realtà, grazie alla creatività. È il caso di Nike Tech Pack Atelier, location esclusiva che il celebre brand di sportswear ha aperto, in modalità temporary, nel cuore di Milano. La mission? Lanciare la nuova Tech Pack Collection, mettendola al centro di un laboratorio creativo in cui dei talent hanno potuto testare le proprie abilità e il feeling con la moda, attraverso la customizzazione di alcuni ...

Il tennis arriva… nello Spazio! Qualche problema di gravità - nonostante il ‘maestro’ del Potro : Juan Martin del Potro al servizio della Nasa, lo scopo è quello di giocare una partita di tennis nello spazio… Il tennista argentino Juan Martin del Potro, terzo nel ranking mondiale, ha dato alcuni consigli per l’allenamento e la partita di tennis nello spazio all’astronauta della Nasa, Drew Feustel, che prevede di giocare una sfida con i suoi compagni sulla stazione spaziale. Da New York, dove si giocheranno gli Us Open ...

MARIA ELENA BOSCHI NON INVITATA A FESTA UNITÀ DI FIRENZE/ Pd - Spazio per tutti : non per fedelissima di Renzi : MARIA ELENA BOSCHI non INVITATA a FESTA UNITÀ di FIRENZE. Ultime notizie, acque agitate in casa Partito Democratico: "Non è stata eletta qui, ma a Bolzano"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:32:00 GMT)

Nuovo studio fa sognare i cacciatori di vita nello Spazio : negli esopianeti l’acqua è più abbondante del previsto : Un modello teorico elaborato sulla base dei dati raccolti dal telescopio Kepler della NASA e dal satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea ha consentito di rilevare che negli esopianeti l’acqua potrebbe essere più abbondante del previsto: tra quelli che sono dalle 2 alle 4 volte più grandi della Terra, addirittura il 35% sarebbe composto per oltre il 50% da acqua. I risultati della ricerca sono stati presentati alla conferenza ...

Festa dell’Unità - a Firenze il Pd non invita Maria Elena Boschi : “Iscritta a Bolzano. Spazio a chi è eletto in Toscana” : Se a Ravenna invitano esponenti di punta del M5s e della Lega, a Firenze tagliano fuori Maria Elena Boschi. L’ex ministra delle Riforme, infatti, non è stata invitata alla Festa dell’Unità nel capoluogo toscano. Il motivo? “Ci sono meno giorni a disposizione ed è stata operata una scelta per dare Spazio a tutti i deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini”, dicono all’agenzia Lapresse fonti dell’organizzazione ...

Spazio - Rimini : alla scoperta di esopianeti - terre inesplorate - antico mistero della vita : Camplus – primo provider di housing per studenti universitari in Italia – e Associazione Euresis – Associazione no profit che si occupa della promozione e lo sviluppo della Cultura e del Lavoro Scientifico – organizzano al prossimo Meeting di Rimini la mostra “EXOPLANETS – Nuove terre inesplorate, l’antico mistero della vita”, dedicata al nuovo “fenomeno” dei “pianeti extrasolari” o “exoplanets” che non ruotano attorno al sole, ma ...