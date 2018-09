Spara dopo lite con i vicini | 3 morti e 2 feriti a Lecce

agi

(Di sabato 29 settembre 2018) Unatradi casa si è trasformata in una strage nelse. E' di tree un ferito il bilancio di unatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Cursi, in via Tevere. Sul colpo sonoFrancesco Marti e suo figlio Andrea, di 63 e 36 anni rispettivamente. La cognata di Francesco, Maria Assunta Quarta, è deceduta in ospedale dove era stata ricoverata in codice rosso così come moglie di Francesco Marti e madre di Andrea, Fernanda Quarta. Sul posto sono accorsi carabinieri, polizia e operatori del 118. Il presunto killer, Roberto Pappadà, è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di unatradi casa per un parcheggio, l'ultima di una lunga serie.