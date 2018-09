Spara ai vicini di casa - 3 morti : Lecce, 29 set. (Adnkronos) – Strage a Cursi, in provincia di Lecce. Verso le 23:10 di venerdì sera un 57enne, dopo aver atteso il rientro a casa dei suoi vicini , ha esploso diversi colpi di pistola – una 357 magnum detenuta illegalmente – colpendo un pensionato di 63 anni, la moglie e il figlio 35enne, assieme alla sorella della donna, deceduta in ospedale. Padre e figlio sono invece morti sul colpo. Ricoverata a Tricase, ...

