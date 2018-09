Spara ai vicini | 3 morti in Salento | Parcheggiavano male l' auto

“Parcheggiavano l’auto davanti alla mia casa”. Spara ai vicini : tre morti e una ferita : Un lite per futili motivi si è trasformata in tragedia nel Sud del Salento, a Cursi, in provincia di Lecce. A fare fuoco un 57enne. Le vittime sono padre, figlio e una zia. ferita anche un'altra donna. L'omicida ha confessato: "Ero esasperato. Dovevo mettere fine a questa storia"Continua a leggere

Spara ai vicini in provincia di Lecce : tre morti e un ferito : Un litigio tra vicini è finito in tragedia a Cursi, in provincia di Lecce: tre persone sono morte e una è rimasta ferita nella Sparatoria ad opera di Roberto Pappadà, 57 anni, ex operaio, al momento disoccupato. A perdere la vita sono stati Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni, uccisi sul colpo e Maria Assunta Quarta, 52 anni, zia di Andrea, che era ricoverata all'ospedale Vito Fazzi di ...