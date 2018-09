Sosta selvaggia e false assicurazioni : a Napoli i vigili con le telecamere : La polizia municipale di Napoli, come si legge in una note del Comune, si è dotata di nuove apparecchiature per la rilevazione elettronica delle infrazioni al codice della strada. Il nuovo progetto ...

Napoli - via Tarsia bloccata dalle auto in Sosta selvaggia e dai parcheggiatori abusivi : Via Tarsia, quartiere Montesanto. Una delle strade più trafficate e importanti della zona e principale arteria di collegamento con l'ospedale Pellegrini. Oltre al noto nosocomio nella strada sono ...

'Via Vincenzi dimenticata tra buche - rattoppi e Sosta selvaggia' : Reggio Emilia, la protesta dei residenti: 'Siamo a ridosso del centro ma il Comune non ha mai risposto alle nostre richieste'

Napoli - filma la Sosta selvaggia in doppia fila e viene aggredito : consigliere regionale insultato e schiaffeggiato : Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi della Regione Campania, stava riprendendo col cellulare la sosta selvaggia in doppia fila che ostacolava il traffico in corso Meridionale, vicino a piazza Garibaldi, a Napoli. A un certo punto, si avvicinano due uomini, che gli chiedono spiegazioni in tono minaccioso. Uno dei due tenta di afferrargli il telefono, poi lo insulta e gli mette le mani addosso. Borrelli ha denunciato l’accaduto ...

SAVE introduce la ZTC e le telecamere per contrastare la Sosta selvaggia al Marco Polo : Teleborsa, - Anche la SAVE , società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, corre ai ripari per contrastare il fenomeno della sosta prolungata, e in molti casi selvaggia, degli autoveicoli ...

La domenica nera di Mergellina : Sosta selvaggia blocca stazionamento bus : 'domenica dalle 18.30 alle 20.30 le auto in sosta in modo illegale e selvaggio a Mergellina davanti allo stazionamento degli autobus hanno causato l'interruzione del servizio impedendo per circa due ...

Sosta selvaggia - venti multe nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Cala drasticamente il numero di sanzioni elevate dalla polizia locale nella notte per il fenomeno della cosiddetta Sosta selvaggia. Tra sabato e domenica sono state in tutto ...

Sosta selvaggia. Nuova strage di multe tra lungomare e centro : SAN BENEDETTO DEL TRONTO strage di multe, tra lungomare e centro, anche durante la prima nottata settembrina. I vigili urbani del comando sambenedettese, in pattugliamento notturno per le strade, ...

Roma - scacco alla Sosta selvaggia : arrivano le microspie per i bus turistici : Sistemi intelligenti per stanare chi sgarra, non pagando i permessi o restando in sosta oltre il tempo consentito. Perché il caos è sotto gli occhi di tutti e bisogna porre un freno. Il Campidoglio ...

Roma - Sosta selvaggia dietro piazza di Spagna : auto parcheggiate nonostante i divieti : Una 'ordinaria' domenica mettina di sosta selvaggia, a due passi da piazza di Spagna. I divieti spiccano in bella mostra, ma il parcheggio non è un problema. E' domenica mattina, ultimo fine settimana ...

Sosta selvaggia - oltre 50 multe nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' di oltre 50 sanzioni per Sosta selvaggia, tra centro e lungomare, il bilancio dei controlli notturni effettuati dalla polizia locale. I controlli sono iniziati in ritardo ...

Sosta selvaggia nelle ore notturne : valanga di multe all'Addaura : Continua senza Sosta il lavoro della pattuglia street control nelle borgate marinare. Il bilancio dei controlli effettuati nello scorso fine settimana è di 63 sanzioni elevate. Le multe sono scattate ...

Un'altra notte di controlli. Nessuna sanzione ai locali. Trentacinque multe per Sosta selvaggia : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Calano le multe per sosta selvaggia tra centro e lungomare. Se nelle scorse settimana si erano registrati numeri alti, la scorsa notte la quantità di contravvenzioni, pur ...