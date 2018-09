Sorpresa | 8 anziani su 10 a tutto social | sono inseparabili dallo smartphone

repubblica

: Borseggi, a Firenze una banda organizzata: anziani colti di sorpresa nei parcheggi dei supermercati - novedafirenze : Borseggi, a Firenze una banda organizzata: anziani colti di sorpresa nei parcheggi dei supermercati -

(Di sabato 29 settembre 2018) I risultati della ricerca "Smart ageing. La tecnologia non ha età" sul rapporto che gli over 55 di diversi Paesi del mondo hanno con la tecnologia. Interpellate 6.000 persone in Italia, Australia, Francia, Germania e Stati Uniti