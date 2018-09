Sole e bora nel weekend

Alvaro Soler : «Ho collaborato con Maître Gims ed è stato divertente» : “Ero in tour quando ho ascoltato la canzone per la prima volta”, ricorda Alvaro Soler. “E non vedevo l’ora di trovare un po’ di tempo per scrivere il testo in spagnolo per questo pezzo. Anche se in quel periodo ero davvero sovraccarico di lavoro, l’energia della canzone mi ha motivato! Gims è un grande artista ed è stato veramente divertente girare il video con lui a Parigi, Cergy.” “Lo Mismo”, questo il titolo del nuovo singolo dell’artista ...