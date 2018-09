Softball | Semifinali Serie A1 | Bussolengo e Bollate in finale scudetto Nei playout

Softball - Intergirone Serie A1 : semifinali Bussolengo-Caronno e Bollate-Forlì. Dopo Montegranaro retrocede in A2 anche Nuoro : Finisce, ma non finisce, l’Intergirone di Serie A1 di Softball. Non finisce nel senso che, per definire la griglia dei playout, c’è bisogno di recuperare una delle partite interrotte per pioggia all’inizio di questa seconda fase del campionato italiano, e cioè quella tra Caronno e Castellana, originariamente prevista per il 1° settembre e rinviata per pioggia. Tale incontro si giocherà il 25 settembre, per dare il tempo a ...