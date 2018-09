Snowboard | gli azzurri di slopestyle si alleneranno sul Passo dello Stelvio a partire da

Snowboard - gli azzurri di cross e parallelo in raduno da oggi fino a venerdì sul Passo dello Stelvio : I gruppi di SBX e parallelo al Passo dello Stelvio fino a venerdì 21 settembre Nuova tornata di allenamenti sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per i team della Coppa del mondo di Snowboard , Il gruppo di parallelo è stato convocato dal direttore sportivo Cesare Pisoni da lunedì 17 a venerdì 21 settembre con Aaron March, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia ...

Snowboard – Slopestyle - gli azzurri di Coppa del Mondo in partenza per Cardona : sei i convocati : In viaggio verso Cardona, gli specialisti dello Slopestyle per preparare il primo appuntamento di Coppa del Mondo La Coppa del Mondo di Slopestyle Snowboard vivrà un preambolo estivo con l’appuntamento di Cardona, in Nuova Zelanda, dove si svolgerà sabato 8 settembre la prima gara ufficiale del circuito, con qualificazioni giovedì 6 settembre. La squadra italiana sarà presente con Emil Zulian, Loris Framarin, Alberto Maffei, Emiliano ...