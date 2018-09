Smog | dal 1° ottobre limitazioni del traffico in diverse regioni del Nord Italia

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...

Smog : a Treviso dal primo ottobre stop ai diesel euro 3 (2) : (AdnKronos) - Livello rosso. In caso di sforamento per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata sempre il lunedì e il giovedì sui 10 giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello del controllo, il divieto di circolazione sarà esteso ai veicoli a benzina euro 0 e euro

Smog : a Treviso dal primo ottobre stop ai diesel euro 3 : Treviso, 27 set. (AdnKronos) - Dal 1 ottobre, nel Comune di Treviso, entreranno in vigore le misure antiSmog. La limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti segue infatti l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria

Smog : a Verona dal 1 ottobre scatta il blocco per i veicoli euro 3 diesel (2) : (AdnKronos) - Come deciso dalla Giunta, sono previste deroghe per coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro (certificazione da tenere sempre in macchina), per le persone con più di 70 anni, i portatori di handicap, per quanti non possono recarsi a lavoro con mezzi pubblici e per i veic

Smog : a Verona dal 1 ottobre scatta il blocco per i veicoli euro 3 diesel : Verona, 26 set. (AdnKronos) - Dal primo ottobre scatta il divieto di circolazione, su tutto il territorio comunale, per i veicoli euro 3 alimentati a diesel. La limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La

Smog - Verona : dal 1° ottobre scatta il blocco per i veicoli Euro 3 diesel : Divieto di circolazione, dal 1° ottobre, su tutto il territorio comunale di Verona, per i veicoli Euro 3 alimentati a diesel: la limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La disposizione si aggiunge al blocco, già in vigore dagli anni scorsi, dei mezzi Euro 0-1-2 diesel; Euro 0-1 benzina; motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° ...

Smog - a Napoli stop alle auto dal 1 ottobre in alcuni giorni della settimana : stop alle auto in città a partire dal prossimo 1 ottobre e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. È quanto stabilisce una delibera del Comune di Napoli, predisposta per il miglioramento ...

Smog - Napoli : stop alle auto in città dal 1° ottobre : Una delibera del Comune di Napoli, predisposta per il miglioramento della qualità dell’aria, prevede lo stop alle auto in città a partire dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. Di seguito i dettagli: “Conferma del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella ...

Ora la vernice dei palazzi purifica l'aria dallo Smog : La "prima casa ad emissioni zero" ha ottenuto riconoscimenti da Legambiente e dal Ministero dell'Economia . Ha una certificazione di classe A+, non ha caldaie o canne fumarie ed ha utilizzato ...