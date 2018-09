Siria | Damasco | la lotta al terrorismo è quasi finita

Siria : Damasco - confine con Giordania riaprirà il 10 ottobre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - aereo russo abbattuto per errore da Damasco : Il jet militare russo scomparso dai radar la notte scorsa mentre sorvolava il Mediterraneo è stato abbattuto per errore dalla contraerea Siria na, preoccupata da un raid israeliano : lo riferisce la Cnn citando una fonte anonima statunitense.Secondo la stessa fonte l'Ilyushin-20, sul quale viaggiavano 14 persone, sarebbe stato colpito da un sistema di difesa anti-aerea venduto proprio da Mosca al regime di Bashar al-Assad, diversi anni fa. ...

Siria : Israele lancia missili su Damasco : 23.20 Israele attacca Damasco . A riferirlo è la Tv di Stato Siria na. Il Paese di Netanyahu avrebbe lancia to missili vicino all'aeroporto internazionale della capitale Siria na.Diversi razzi sono stati distrutti dalla difesa aerea di Assad. L'attacco ha preso di mira un deposito di armi, secondo l'osservatorio Siria no dei diritti umani, dove recentemente sono arrivate armi destinate agli iraniani o agli Hezbollah. Israele aveva di recente detto ...

Siria - APPELLO PAPA FRANCESCO : “STOP A CATASTROFE UMANITARIA”/ Ultime notizie - il dramma da Idlib a Damasco : SIRIA , esplosioni in aeroporto militare di Damasco . Ultime notizie : missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: APPELLO di PAPA FRANCESCO per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Siria - esplosioni in aeroporto militare di Damasco/ Ultime notizie : missili israeliani o incidente? E’ giallo : Siria , esplosioni in aeroporto militare di Damasco . Ultime notizie : missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni avvertite nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Siria - verso la battaglia a Idlib : "fino in fondo contro i terroristi"/ Ultime notizie - Mosca e Damasco uniti : Siria , verso la battaglia a Idlib : Damasco intenzionato ad andare fino in fondo contro i terroristi. Mosca , sua alleata, al suo fianco nell'offensiva finale.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:04:00 GMT)

Siria - Damasco pronta all’offensiva finale : “A Idlib fino in fondo contro i terroristi”. Russia : “Occidente non giochi col fuoco” : A Damasco manca solo l’ordine del palazzo presidenziale. Il via all’operazione per liberare Idlib e la sua provincia, nel nord ovest della Siria, dalle ultime sacche di resistenza dei ribelli è questione di giorni, se non di ore. Le truppe governative Siriane andranno “fino in fondo“, ha spiegato Walid Muallem, ministro degli Esteri di Damasco, dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Le truppe ...