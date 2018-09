Simply richiama il couscous pollo verdure Gastronomia d’Italia per rischio microbiologico

Blastingnews

(Di sabato 29 settembre 2018) Il richiamo del cous cousvenduto dai supermercatie Auchan è stato diffuso dai supermercatiche hanno parlato di. Oggetto del richiamo è il cous cous al gustoprodotto da Gastronomie d'Italia di tipologia "take away" e in vendita sui banchi fresco dei supermercati italiani Auchan e. Il prodotto in questione è confezionato in vaschette di plastica trasparente da 200 grammi e riporta numero di lotto 18041 con data di scadenza il 07/10/2018. Raccomandazioni Il cous cous oggetto del richiamo è stato prodotto per il gruppo SMA SpA dall'azienda alimentare "La Sorgente" srl, nello stabilimento di via Aldo Moro 6, a Pessano con Bornaco, in provincia di Milano. Il marchio di identificazione è CE IT358L. A scopo precauzionale, per garantire la salute dei consumatori, Giovanni d'Agata, presidente dello Sportello dei ...