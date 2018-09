Settima meraviglia Juve : 3-1 al Napoli - è già fuga | Marotta shock annuncia l'addio : "Non sarò più ad" : La Juventus batte anche il Napoli, considerata l'unica possibile antagonista per lo scudetto. Segna subito Mertens, poi si scatenano i bianconeri: due gol di Mandzukic e gol di Bonucci. Due assist per Ronaldo. Prima, la Roma aveva fatto suo il derby: anche all'Olimpico 3-1.