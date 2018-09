Sesso | l’indagine | un concerto è meglio | regala più emozioni

Sesso : l’indagine sul web - italiani “promossi” in contraccezione : Bravi e diligenti. Così appaiono gli italiani che hanno partecipato all’indagine condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica in occasione della quinta edizione della Settimana del Benessere Sessuale, in programma in tutte le regioni italiane dal 1 al 6 ottobre (con il patrocinio del ministero della Salute e della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). Tema scelto ...