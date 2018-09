Serie C Trapani-Siracusa 2-1 | i granata vincono il derby grazie a Taugourdeau e Ramos

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : derby al Trapani! (4^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite del girone C che disputa oggi la sua 4^ giornata (sabato 29 settembre).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:59:00 GMT)

Risultati Serie C - altro passo falso della Casertana : spettacolo Juve Stabia e Trapani [FOTO] : 1/32 Cafaro/LaPresse ...

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : Trapani già in vantaggio! Diretta gol live score gironi A - C : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata. Di scena il turno infrasettimanale nel campionato della terza divisione(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:07:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : bis del Trapani - Sicula a valanga! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Si gioca la seconda giornata di un torneo iniziato tra mille dubbi, polemiche e incertezze(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Serie C - Trapani : impazza il toto-allenatore : Il prossimo tecnico granata, infatti, dovrà 'accontentarsi' di un ingaggio certamente non faraonico alla luce della politica 'al risparmio' avviata dalla proprietà. Tutto potrebbe cambiare nel caso ...