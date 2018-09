Serie B - Crotone-Brescia : 2-2. Gol di Donnarumma - Dall'Oglio e Budimir - doppietta - : Il Crotone resta in dieci dopo 9', ci mette il cuore e conquista un punto. Allo Scida il Brescia viene beffato in pieno recupero: per Corini secondo punto dopo la cacciata di Suazo e il debutto contro ...

Serie B Crotone-Brescia - probabili formazioni e live dalle 21. Dove vederla in tv : CROTONE - Sarà Crotone - Brescia ad aprire la sesta giornata del campionato di Serie B . I rossoblu di Stroppa vogliono tornare a fare punti dopo le due sconfitte con Verona e Pescara. Il Brescia del ...

Serie B - Crotone-Brescia : riscatto rossoblu a 1 - 90 : Il Crotone prova a rialzarsi dopo i due ko di fila rimediati in campionato a distanza ravvicinata, sabato contro il Verona e martedì contro il Pescara. L’occasione arriva nel match di domani allo Scida contro il Brescia, dove, a spingere i rossoblu verso la vittoria sono i precedenti favorevoli. Nelle otto gare in casa giocate contro i biancoazzurri la squadra di Stroppa ha un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 ko. Dunque, gli analisti ...

Video/ Pescara Crotone (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Pescara Crotone (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 5^ giornata della Serie B. Decisiva la doppietta di Mancuso.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:48:00 GMT)

Serie B - Crotone-Brescia in diretta tv : partita in chiaro su Rai Sport : Nel weekend si giocherà la 6ª giornata di Serie B. Il campionato dei cadetti proporrà come anticipo la partita Crotone-Brescia. Il match sarà giocato allo stadio Ezio Scida alle ore 21.00 di venerdì 28 settembre 2018. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport, con possibilità di vederlo anche in streaming gratuitamente attraverso Rai Play. Gli “squali”, dopo aver disputato due stagioni di Serie A, sono stati retrocessi in cadetteria, ...

Serie BKT Pescara – Crotone terza sconfitta stagionale - seconda consecutiva - in seguito ad un’altra deludente prova degli uomini di mister Stroppa : Pescara 2 Crotone 1 Marcatori: Mancuso 19°, Benali 49°, Mancuso 59° Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano (Ciofani), Gravillon, Campagnaro, Del Grosso,

Zenga : 'Sarei rimasto a Crotone. Non dico no a priori alla Serie B. L'Inter? Ha Spalletti che è molto bravo' : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport l'ex bandiera dell'Inter e oggi allenatore, Walter Zenga ha parlato del suo futuro: 'Con l'Inter ho un rapporto viscerale. Sono stato in Curva, ho fatto le giovanili, ci sono stato 22 anni. ...

Serie B - 4a giornata : colpo Verona a Crotone e primato - primo punto per il Livorno : La squadra di Grosso vince 2-1 in Calabria e sale in vetta approfittando del ko del Cittadella, 1-0, in casa dello Spezia. Palermo e Pescara al terzo posto, i labronici pareggiano 1-1 a Cosenza nel ...