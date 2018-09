Serie B a lutto per scomparsa di Agnolin : "L'abbraccio di tutta la Serie B va alla famiglia del direttore di gara ed al presidente dell'Aia Marcello Nicchi si legge in una nota - in rappresentanza di tutto quel mondo arbitrale per cui ...

Carlo Della Corna morto : calcio Como in lutto/ Ultime notizie - aveva 66 anni - ha giocato anche in Serie A : Carlo Della Corna morto: calcio Como in lutto. Ultime notizie, aveva 66 anni, ha giocato anche in Serie A vestendo la maglia dell'Udinese. Faceva l'allenatore dei giovani(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Serie A in campo nel giorno del lutto per Genova : Salvino contro Micciché : ... al netto di tutti i discorsi sul rispetto del dolore e sulla sensibilità da manifestare in questi casi, era praticamente impossibile ignorare le rimostranze di chi come Sky Sport, che pure aveva ...

Serie A - lutto per il crollo di Genova : le date del recupero di Samp-Fiorentina e Milan-Genoa : La Lega Serie A ha annunciato le date in cui saranno recuperate Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina , gare valide per la prima giornata e rinviate in accoglimento delle richieste dei due club genovesi ...

Serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di Cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...

Serie A - la Lega rinvia Samp-Fiorentina e Milan-Genoa per il lutto di Genova : Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuità di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi ...

Serie A - ipotesi rinvio prima giornata : segno di lutto per Genova. Ferrero della Samp : «Fermiamo il campionato» : Un'altra conferma arriva anche da Massimo Ferrero , ai microfoni di RMC Sport. Il presidente della Sampdoria , il primo a chiedere il rinvio almeno della gara dei blucerchiati, ha infatti rivelato di ...

Serie A - la Sampdoria chiede il rinvio. Criscito sotto shock : "Siamo in lutto" : Il risveglio all'indomani del dramma non scaccia gli incubi del giorno prima. A ventiquattro ore dal crollo del Ponte Morandi, costato la vita ad oltre quaranta persone, Genova fa i conti con lo shock ...

Crollo ponte di Genova : lutto al braccio e minuto di silenzio in Serie A : Aumentano di ora in ora i messaggi di cordoglio dal mondo dello sport dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova , decine i morti e i feriti, , con Coni e lega Serie A che hanno deciso di indire il minuto di silenzio e il lutto al braccio su tutti i ...

Crollo ponte Genova : lutto al braccio nelle partite di Serie A : Un minuto di silenzio all’inizio di tutte le partite della prima giornata della serie A e tutte le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio: in tal modo la lega serie A, accoglie le disposizioni del Coni, e decide di ricordare le vittime del Crollo del ponte a Genova. “Il Presidente Gaetano Micciche’ e tutta la famiglia della Lega serie A esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore delle famiglie delle ...