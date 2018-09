Serie A Torino | Mazzarri | «Chievo avversario ostico»

Serie A Torino - Iago Falque lavora in gruppo : Torino - Seduta pomeridiana di allenamento per il Torino che al Filadelfia ha dato vita a una seduta tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo . Iago Falque ...

Serie A Juventus-Napoli - arbitra Banti. Chievo-Torino a Guida : ROMA - Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A. Si parte sabato con i tre anticipi Roma-Lazio, Rocchi,, Juventus-Napoli, Banti, e Inter-Cagliari, Massa,. ...

Video/ Atalanta Torino (0-0) : highlights della partita (Serie A 6^ giornata) : Video Atalanta Torino (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 6^ giornata della Serie A. E pari a rete bianche a Bergamo, casa della Dea.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:06:00 GMT)

Serie A - Atalanta-Torino : 0-0. Gomez e Belotti non brillano : Dea più in palla, ma poco incisiva. Granata sulla difensiva, ancora sotto shock dopo la batosta col Napoli. Questa, in sintesi, è Atalanta-Torino. Un match in gran parte bloccato in cui, alla fine, "...

Atalanta-Torino 0-0 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Atalanta-Torino, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Torino : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Atalanta-Torino, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Atalanta - Gasperini : «Col Torino serve voglia di vincere» : BERGAMO - " Il Toro è un'ottima squadra, forte, costruita per raggiungere l'Europa: credo che sarà una partita molto equilibrata " . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato così ...

Basket – Serie A : presentata oggi la nuova Fiat Torino [GALLERY] : presentata oggi la nuova Fiat Torino Basket del coach Larry Brown Alla vigilia del primo impegno stagionale, la supercoppa nel fine settimana al Paleonessa di Brescia, è stata presentata al Mirafiori Motor Villagge la nuova Fiat Torino di Basket. Ad aprire la serata Luca Napolitano (Head of Emea Fiat and Abarth Brand) sottolineando che “per il 3° anno consecutivo Fiat vuole scendere in campo anche per rafforzare la partnership con la ...

Serie A Torino - De Silvestri parzialmente in gruppo : Torino - Il Torino riprende a lavorare in vista della trasferta di dopodomani a Bergamo contro l'Atalanta Il programma ha previsto una sessione tecnico-tattica, a video e sul campo. Terapie e lavoro ...

VIDEO Torino Napoli (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A, 5^ giornata. Vittora convincente dei partenopei, a segno con Insigne (doppietta) e Verdi

Video/ Torino Napoli (1-3) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Torino Napoli (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A, 5^ giornata. Vittora convincente dei partenopei, a segno con Insigne (doppietta) e Verdi(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Torino-Napoli 1-3 - il tabellino : TORINO - Il Napoli si aggiudica il lunch match in casa del Torino . Vantaggio immediato degli azzurri con Insigne , il raddoppio è di Verdi . Nella ripresa Belotti su calcio di rigore accorcia le ...

Serie A - Torino-Napoli 1-3. Doppietta spettacolare di Insigne - non basta il rigore di Belotti per riaccendere le speranze granata : Allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese, il Napoli supera col punteggio di 3-1 il Torino, in un match dominato per gran parte dei 90 minuti dagli azzurri. A segno Insigne (Doppietta) e Verdi, invano il momentaneo 1-2 di Belotti dal dischetto. I partenopei dunque dopo cinque partite agganciano momentaneamente la Juventus a 12 punti, in attesa del posticipo dei bianconeri contro il Frosinone. Ancelotti opta per il turnover, inserendo dal ...

