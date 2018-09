Serie A | per bookie Juve favorita sul Napoli

Serie A Sampdoria - primo test in gruppo per Caprari : GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria , in vista della gara di lunedì sera contro la Spal. primo test in gruppo per Gianluca Caprari che questa mattina ha svolto l'allenamento con i compagni. Il ...

Serie A - Bologna - Inzaghi : 'Le frasi di Rami? Parliamo di calcio per favore...' : 'Le frasi di Rami? Parliamo di calcio per favore va'...'. Filippo Inzaghi non raccoglie la provocazione del suo ex giocatore al Milan, 'Da allenatore era una catastrofe', e cerca di guardare in faccia ...

Caracciolo : 'Ho detto no alla Serie A per il Verona' : Il difensore dell'Hellas Verona, Antonio Caracciolo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'In estate ho ricevuto un paio di offerte da squadre di Serie A , però alla fine mi è bastato cominciare il ritiro e conoscere l'ambiente che si stava creando per rimanere qui. Ho rinnovato il ...

Serie A - Roma-Lazio : Dzeko per interrompere il digiuno - Immobile non ha dimenticato Olsen : LEGGI IL SERVIZIO DI MASSIMO CECCHINI E STEFANO CIERI NELL'EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT Cecchini-Cieri

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 7^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 7^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel settimo turno del massimo campionato (29-30 settembre, 1 ottobre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:10:00 GMT)

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Serie A 2018-2019. C’è Bernardeschi - ancora panchina per Dybala : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà oggi, sabato 29 settembre, e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La Vecchia Signora infatti ha vinto le prime sei partite e guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti, ...

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - mosse e scelte degli allenatori per le partite della 7^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo per le partite della 7^ giornata del primo campionato italiano. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:35:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Moduli - scelte e mosse degli allenatori per le partite della 6^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nelle partite della sesta giornata della cadetteria, il 29 e 30 settembre.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 04:47:00 GMT)

Serie A Spal - Kurtic operato al gomito : FERRARA - Inervento chirurgico per Jasmin Kurtic , a seguito dell'infortunio subìto nel corso della gara di ieri con il Sassuolo, nella quale il centrocampista ha riportato la frattura del capitello ...

Riforma Coni-Governo : una Commissione Speciale per i ripescaggi in Serie B : I Procuratori Nazionali dello Sport saranno infine nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale dello Sport, sempre sentita l'autorità vigilante". Con la speranza che possa ...

Serie A Atalanta - risentimento all'adduttore per Masiello : BERGAMO - Atalanta al lavoro nel pomeriggio, n vista della gara contro la Fiorentina in programma allo stadio Artemio Franchi domenica alle 15. Il programma dei nerazzurri ha previsto una seduta d'...

Serie A - il giudice sportivo : Piatek multato per simulazione - la Roma per i fumogeni : Sesta giornata ufficialmente passata agli atti, dopo il comunicato del giudice sportivo. Nessuna squalifica adottata per il prossimo turno di campionato, che si aprirà domani con il derby di Roma, la ...

Serie A Sampdoria - per Regini bicicletta e lavoro in palestra : GENOVA - La Sampdoria , impegnata nella preparazione del posticipo di lunedì sera con la SPAL , ha svolto un allenamento a gruppi. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e sviluppi tattici: questo il ...

Serie A Chievo - lesione agli adduttori per Tomovic : VERONA - Quando mancano meno di due giorni alla sfida casalinga con il Torino , il Chievo è sceso in campo per un allenamento pomeridiano; il programma ha previsto un riscaldamento, seguito da ...