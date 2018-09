Serie A | Milinkovic a quota 100 presenze | oggi vuole lasciare il segno

Probabili formazioni Lazio-Napoli - Serie A 2018-2019 : sfida Insigne-Immobile - c’è Milinkovic-Savic! : Sabato 18 agosto (ore 20.30) si giocherà Lazio-Napoli, secondo anticipo della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per un big match già importante in ottica classifica generale. Carlo Ancelotti debutta sulla panchina degli azzurri e proverà a lottare per lo scudetto, Simone Inzaghi prosegue la propria avventura nella capitale dopo aver ottenuto ottimi risultati. Si prevedono 30mila spettatori, cifra ...