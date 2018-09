Serie A | Inter-Cagliari in diretta streaming solo su Dazn | le probabili formazioni

Serie A - Roma-Lazio : Dzeko per interrompere il digiuno - Immobile non ha dimenticato Olsen : LEGGI IL SERVIZIO DI MASSIMO CECCHINI E STEFANO CIERI NELL'EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT Cecchini-Cieri

Probabili Formazioni Inter-Cagliari Serie A - 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Cagliari, anticipo 7^giornata Serie A, sabato 29 settembre 2018 ore 20.30.Inter-Cagliari, sabato 29 settembre 2018. I nerazzurri vogliono continuare a vincere dopo le vittorie con Tottenham, Sampdoria e Fiorentina. Per continuare nel loro ottimo stato di forma devono vedersela a San Siro con il Cagliari, reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria non molto esaltante. Sembra chiaro che la partita si ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro l'Inter con coraggio e idee» : Cagliari - " Andiamo a Milano senza paura, con la nostra idea di gioco ". Questo il concetto espresso da Rolando Maran in conferenza stampa. L'allenatore del Cagliari parla di come affrontare il ...

Serie A Cagliari - Maran : «Ci vuole coraggio per mettere in difficoltà l'Inter» : Cagliari - " Mi piacerebbe vedere una squadra coraggiosa, che non si conceda all'avversario ". Ha le idee chiare Rolando Maran , che in conferenza stampa parla di come affrontare il difficile impegno ...

Serie A Inter - Steven Zhang verso la presidenza del club : MILANO - Erick Thohir si appresta a cedere il 30% delle quote Inter ancora in suo possesso. L'indonesiano, con gli accordi presi nel 2016 può, e dovrebbe, esercitare l'opzione che gli permetterà di ...

Calendario Serie A - la 6^ giornata in diretta su Sky e Dazn : nell'anticipo c'è l'Inter : Questa settimana c'è il turno infrasettimanale [VIDEO] della sesta giornata di Serie A. Si parte oggi 25 settembre con Inter-Fiorentina in programma al Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00 e ad arbitrare il match-clou sara' Mazzoleni. Si tratta di una sfida delicata per i nerazzurri reduci da una vittoria entusiasmante nel precedente turno contro e che ha riacceso la possibilita' di vincere il campionato. Le ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi e D’Ambrosio regalano tre punti d’oro ai nerazzurri : Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti e si porta a quota 10 in graduatoria generale, raggiungendo proprio i gigliati in terza posizione. Nel primo ...