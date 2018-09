Serie A | il punto dopo i big match | il Napoli può insidiare la Juventus | l’Inter vince ma

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Venezia e Livorno - un punto serve a poco : Risultati Serie B: la Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 6^ giornata del Campionato cadetto, previste oggi sabato 29 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Gassmann : la Serie punto di partenza della mia nuova vita : A Capri, al festival della tv e della radio, la Rai lancia uno dei suoi prodotti di punta, tratto dai libri di Maurizio De Giovanni I Bastardi di Pizzofalcone hanno atteso la vetrina del Prix Italia ...

Claudio Ranieri fa il punto sulla Serie A : “buon livello - la Juve è il nostro faro in Europa” : Claudio Ranieri ha analizzato questo inizio di stagione in Serie A, un avvio caratterizzato dalla solita Juventus dominante “Il livello della Serie A credo sia buono, le squadre che stavano sotto pian piano stanno colmando il gap. Certo che a Juve ha una società immensa, ha preso Ronaldo, farà di tutto per vincere la Champions, è il nostro faro in Europa e bisogna seguire la loro filosofia”. E’ il pensiero dell’ex ...

Serie B - 4a giornata : colpo Verona a Crotone e primato - primo punto per il Livorno : La squadra di Grosso vince 2-1 in Calabria e sale in vetta approfittando del ko del Cittadella, 1-0, in casa dello Spezia. Palermo e Pescara al terzo posto, i labronici pareggiano 1-1 a Cosenza nel ...

Risultati Serie B - Cosenza-Livorno 1-1 : Giannetti regala il primo punto a Lucarelli [FOTO] : 1/7 Francesco Arena/LaPresse ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : primo punto per il Livorno a Cosenza : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Si gioca la quarta giornata del campionato cadetto, il Cittadella è sempre in testa a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:50:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote : il punto su Crotone Verona (4^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B, quote e Scommesse sulle partite della 4^ giornata di campionato. Le favorite, le nostre analisi e i possibili suggerimenti (22-23 settembre)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Serie A - polemiche arbitrali a no finire : Nicchi fa il punto sugli errori in Inter-Parma e sul gol di Berenguer : Marcello Nicchi alle prese con diverse questioni calde dopo il weekend di Serie A che ha portato con sè copiose polemiche Il presidente dell’Associazione arbitri Marcello Nicchi, ha parlato delle copiose polemiche arbitrali dopo il weekend calcistico. Nicchi, intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha svelato: “In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere come da protocollo, ...

Bisceglie su Troianiello : il punto sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta delloo Sport , Spanò , ex Reggiana, ha declinato la proposta del Cuneo per ripartire in D dalla Reggio Audace.

[Il punto] Non solo trattamenti d'oro - il nostro sistema è il più duro d'Europa e crea pensionati di Serie A e di Serie B : L'attenzione alta sulle pensioni d'oro e le prebende dei parlamentari, tutto sommato, non è sbagliata, se non altro perché nei periodi in cui la maggior parte dei cittadini tira la cinghia certi ...

Ledesma a Piacenza : il punto sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Albissola chiude per Brumat , Siena,. Rinforzo di spessore per la mediana dell'AlbinoLeffe: ecco Romizi , ex Vicenza,. A proposito di centrocampisti: il ...

Mendicino da Scienza : il punto sul mercato di Serie C : Il mercato di C chiude sabato 25 alle 12, ma c'è sempre molto fermento soprattutto per gli uomini-gol. Il Vicenza ha definito l'arrivo di Arma dalla Triestina che, dopo il tentativo per Cacia , ex ...

Calciomercato Serie A - il punto sulle ultime trattative : I rossoneri chiudono per il centrocampista uruguaiano del Genoa e concludono con il Villarreal lo scambio Castillejo-Bacca. Il Napoli affida la porta a David Ospina; il Parma va sull'ex Roma Gervinho

Vicenza su Arma : il punto sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nuovo assalto dell'Arezzo a Floro Flores , Chievo, era al Bari,. Il Siena ci prova per Belmonte , Perugia,. Scatenata la ripescata Cavese che cala il poker, ...