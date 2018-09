Serie A Frosinone | Longo | «Con il Genoa serve l' atteggiamento visto contro la Juventus»

Serie A Frosinone - Stirpe : «La responsabilità è solo mia» : Frosinone - Sul sito ufficiale del Frosinone è apparsa la lettera ai tifosi del presidente dei giallazzurri, Maurizio Stirpe . Il numero uno della società, si addossa sostanzialmente la responsabilità ...

Serie A Frosinone - terapie per Maiello : FERENTINO - Dopo la brutta sconfitta contro la Roma , i ragazzi di Longo sono tornati in campo. L'allenamento, in vista della gara casalinga contro il Genoa , ha visto effettuare una seduta di scarico ...

Video/ Roma-Frosinone (4-0) gol e highlights della partita (Serie A 6^ giornata) : Video Roma-Frosinone (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita, con le spettacolari reti di Cengiz Under e Pastore e i sigilli di El Shaarawy e Kolarov(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Pagelle/ Roma Frosinone (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : Pagelle Roma Frosinone (4-0): i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico per la sesta giornata del campionato di Serie A. Vittoria netta dei giallorossi contro i ciociari(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 23:13:00 GMT)

VIDEO Roma-Frosinone - Serie A 2018-2019 : le immagini del gran gol di tacco di Javier Pastore : Gli spettatori dell’Olimpico stanno assistendo ad una fantastica partita: la Roma va in rete con un’altra magia di tacco di Javier Pastore, che fa il paio con il gran gol da fuori in apertura di Cengiz Under. Anche questa marcatura è da vedere e rivedere. GOL! Roma 2-0 Frosinone (28’ Pastore) pic.twitter.com/yUPxfYyfyc — Gol VIDEO TV (@GolVIDEOTV3) September 26, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Roma-Frosinone 3-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Roma-Frosinone, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

VIDEO Roma-Frosinone - Serie A 2018-2019 : da cineteca il gol di Cengiz Under che sblocca il risultato! : Si sblocca immediatamente Roma-Frosinone: dopo 90 secondi Cengiz Under si inventa una magia incredibile per portare subito in vantaggio i giallorossi. Da vedere e rivedere. Under goal. Roma 1-0 Frosinone. #RomaFrosinone #CengizUnder #DajeRoma pic.twitter.com/mpOszRaqkW — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) September 26, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Probabili formazioni/ Roma Frosinone : quote e ultime novità live. Occhio a Fazio (Serie A) : Probabili formazioni Roma Frosinone: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Entrambi gli allenatori potrebbero cambiare qualcosa in previsione del weekend(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:52:00 GMT)

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse : Frosinone - impresa possibile all'Olimpico? (6^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A, Quote e scommesse sulle partite della 6^ giornata di campionato. Le favorite, le nostre analisi e i possibili suggerimenti (25-26-27 settembre)(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Serie A - dove vedere Roma-Frosinone in Tv e in streaming : E’ in programma questa sera la sesta giornata di Serie che propone, tra le altre, una gara che ha già risvolti importanti ai fini della classifica: all’Olimpico, infatti, la Roma ospita in Frosinone in una sfida in cui entrambe hanno disperato bisogno dei tre punti. I giallorossi sono già in crisi di risultati dopole due […] L'articolo Serie A, dove vedere Roma-Frosinone in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Probabili formazioni/ Roma Frosinone : quote - le ultime novità live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Roma Frosinone: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Entrambi gli allenatori potrebbero cambiare qualcosa in previsione del weekend(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:08:00 GMT)

Serie A Frosinone - Longo : «Roma grande squadra ma possiamo fare risultato» : FERENTINO - " Quando ci sono tre partite in sette giorni si privilegia il recupero di chi è sottoposto a minutaggio elevato e si tende a preparare l'impegno successivo ". Questa l'idea di Longo, alla ...