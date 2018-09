Serie A Empoli | Andreazzoli | «Contro il Parma importante dare continuità»

Serie A : Empoli-Milan 1-1 - super-Terracciano blocca i rossoneri : I rossoneri vanno avanti con un autogol di Capezzi, non chiudono il match e uno svarione di Romagnoli regala a Caputo il rigore del pari

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Milan 1-1 - i rossoneri fermati da un Terracciano superbo al Castellani : Finisce 1-1 al “Castellani” di Empoli tra i toscani e il Milan, nel Monday Night della sesta giornata della Serie A 2018-2019. I rossoneri debbono accontentarsi di un pareggio non senza rimpianti per le tante occasioni non sfruttate. Compagine di Rino Gattuso che aveva sbloccato per prima il risultato con tiro di Biglia deviato da Capezzi ma poi un grave errore in fase di uscita di Romagnoli è costato il rigore al difensore ...

Posticipo Serie A : Empoli-Milan 1-1 : Termina 1-1 Empoli-Milan, match che ha concluso la sesta giornata.Non decollano i rossoneri di Gattuso, ancora una volta incapaci di gestire il vantaggio. La gara si sblocca subito,al 10': sinistro vincente di Biglia dal limite, deviato da Capezzi. L'Empoli ha una buona reazione: La Gumina sciupa, solo davanti a Donnarumma (27'),poi palo di Caputo (31'). Il Milan sfiora il raddoppio con Kessie (32', prodigio di Terracciano).

Serie A - dove vedere Empoli-Milan in TV e in streaming : Si conclude questa sera la sesta giornata di Serie A con una sfida che inizia già a essere una rilevanza non da poco ai fini della classifica. Al "Castellani" si sfidano infatti l'Empoli, desideroso di ottenere punti importanti per distanziare le avversarie che lottano per la salvezza, e il Milan, reduce dal pareggio ottenuto in

