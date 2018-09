Serie A Cagliari | Maran | «Non ci siamo disuniti | ma dobbiamo fare gol»

Pagelle/ Inter-Cagliari (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Inter Cagliari (2-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I gol dei nerazzurri portano la firma dei rincalzi di lusso, Lautaro Martinez e Politano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del match, migliori e peggiori a San Siro (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Inter-Cagliari 1-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Inter-Cagliari, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Inter-Cagliari 0-0 LIVE : partiti! : L’Inter di Spalletti attraversa un periodo positivo ed è a caccia del quarto successo di fila dopo quelli raccolti con Tottenham, Sampdoria e Fiorentina. Il Cagliari, invece, è reduce da un buon pari contro la Samp e cerca preziosi punti salvezza. In vista dell’impegno di Champions, il tecnico nerazzurro fa riposare Skriniar, Asamoah, Brozovic, Vecino e Perisic. Maran sceglie uno schieramento a specchio per disinnescare i ...

Serie A - dove vedere Inter-Cagliari in Tv e in streaming : E’ un sabato davvero ricco quello che attende tutti gli appassionati di calcio. Archiviato il derby di Roma e la sfida tra Juventus e Napoli (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv), ecco quindi l’incontro in programma stasera a San Siro tra Inter e Cagliari. I nerazzurri non vogliono interrompere la Serie positiva iniziata […] L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Cagliari in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : Nainggolan vs Joao Pedro - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A a San Siro (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:04:00 GMT)

Serie A - Inter-Cagliari : probabili formazioni - diretta dalle ore 20.30 e dove vederla in tv : MILANO - Arriva il Cagliari a San Siro e l' Inter di Spalletti cerca il tris dopo le vittorie con Sampdoria e Fiorentina . Nel 4-2-3-1 nerazzurro dovrebbe esserci spazio dal 1' per il centravanti ...

Serie A - Inter-Cagliari in diretta streaming solo su Dazn : le probabili formazioni : Tra le partite della settima giornata [VIDEO] di Serie A figura anche Inter-Cagliari in programma domani sera, 29 settembre, alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza. Sulla carta i nerazzurri partono favoriti in media sui migliori siti ed agenzie di scommesse la vittoria degli uomini di Luciano Spalletti è quotata ad 1.33 e non hanno comunque molte alternative alla vittoria, perché in caso contrario rischierebbero di perdere ulteriore terreno ...

Probabili Formazioni Inter-Cagliari Serie A - 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Cagliari, anticipo 7^giornata Serie A, sabato 29 settembre 2018 ore 20.30.Inter-Cagliari, sabato 29 settembre 2018. I nerazzurri vogliono continuare a vincere dopo le vittorie con Tottenham, Sampdoria e Fiorentina. Per continuare nel loro ottimo stato di forma devono vedersela a San Siro con il Cagliari, reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria non molto esaltante. Sembra chiaro che la partita si ...

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : orario - diretta tv e notizie live. Brozovic dal primo minuto (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I nerazzurri devono pensare anche all'imminente impegno in Champions League(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:56:00 GMT)