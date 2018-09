: Gli azzurri preparano il match di domani a Torino contro la Juventus per l'anticipo della settima giornata di Serie… - sscnapoli : Gli azzurri preparano il match di domani a Torino contro la Juventus per l'anticipo della settima giornata di Serie… - RaiNews : Calcio, serie A: nel primo anticipo della 7a giornata, la Roma vince il derby battendo la Lazio 3-1.… - CyberNewsH24 : • News • #Serie A, anticipo Juventus-Napoli 3-1 -

Punteggio pieno e +6 in classifica. Labatte 3-1 in rimonta ile vola.Ennesima prova di solidità della squadra di Allegri che stende una diretta concorrente per lo scudetto. Zielinski colpisce il palo da lontano. Errore in uscita della Juve e vantaggio azzurro:Callejon assiste Mertens (10'). Pari Juve con Mandzukic su cross di CR7 (26'). Trema ilsu punizione di Ronaldo e seguente mischia. In avvio di ripresa bis Mandzukic dopo palo di Ronaldo (49'). Al 58' secondo giallo per Mario Rui. Tris di Bonucci al 76'.(Di sabato 29 settembre 2018)