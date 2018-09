Sergio Mattarella | come e perché potrebbe rispedire la manovra al mittente

Manovra e debito pubblico - perché Sergio Mattarella ha deciso di farsi sentire : Prima ci ha provato con le buone, senza farsi sentire in pubblico. Ma non lo hanno ascoltato. Ora ha alzato la voce. Sergio Mattarella ha aspettato che le decisioni fossero prese, che il premier e i ministri avessero parlato, confermando la loro intenzione di varare una Manovra in deficit, in cui cioè si spende più di quanto entri in cassa, fino a sforare del 2,4% il rapporto deficit-pil. Poi, non avendo visto nessun ripensamento ...

Def - retroscena Sergio Mattarella : 'Molto preoccupato per la tenuta dei conti e la spallata all'Europa' : 'Temo che passeremo giorni anche peggiori di questo venerdì nero'. È questa la profezia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dopo che ieri 28 settembre, lo spread è schizzato a quota ...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria e il precedente del governo Berlusconi col ministro Ruggiero : La cosa che voleva più di tutte Sergio Mattarella era che Giovanni Tria rimanesse al suo posto al ministero dell'Economia. Per il ministro così come per il presidente della Repubblica ci sono stati momenti di grande tensione tra gli attacchi e le minacce di Luigi Di Maio - 'Pretendo che un ministro serio trovi i ...

Manovra - Giovanni Tria e la telefonata con Sergio Mattarella : 'Resto per spirito di patria' : 'Non lascio solo per il bene della nazione, lo faccio per patriottismo - dice in tarda serata il ministro dell'Economia, secondo quanto riporta Repubblica - Si rischierebbe una tempesta finanziaria, ...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria per pregarlo di non dimettersi : Ore drammatiche, quelle che sono seguite all'annuncio dell'accordo nel governo per un aumento del rapporto tra deficit e pil al 2,4% . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dovuto piegarsi, e di molto, alle richieste di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini , visto che sua volontà era non superare per nulla al mondo il 2%. E il sito web del Sole 24 ...

Sergio Mattarella chiede un Csm indipendente dai partiti e dalle pressioni mediatiche : Sergio Mattarella pone l'accento sull'indipendenza del Csm. Ricevendo al Quirinale nuovi e vecchi membri del Consiglio Superiore della Magistratura, il capo dello Stato ha evidenziato che "la magistratura non deve rispondere alle opinioni correnti perchè è soggetto soltanto alla legge" ... "l'attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa come tante volte è stato ricordato, orientare le ...

Luigi Bisignani svela il piano di Sergio Mattarella : 'Se cade il governo niente voto e Giovanni Tria premier' : Per Luigi Bisignani sarà una vera e propria 'guerra'. Si riferisce alla scontro tra il Colle e Matteo Salvini sulla Rai. In un'intervento su Il Tempo , infatti, l'uomo che sussurrava ai potenti ...

Il Presidente Sergio Mattarella visita il Centro Maria Letizia Verga di Monza : Punto di riferimento nazionale per l’emato-oncologia pediatrica, e i laboratori di ricerca della Fondazione Tettamanti, la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e il Comitato Maria Letizia Verga ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giuseppe De Leo – Presidente della Fondazione MBBM e Luigi Roth – vicePresidente della Fondazione MBBM e Presidente della Fondazione Tettamanti ...

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...

Tutti a scuola - Sergio Mattarella ricorda Fabrizio Frizzi : "Conduttore entusiasta e sensibile" : Un omaggio sincero che ha generato la commozione e l’applauso scrosciante da parte dei presenti. Sergio Mattarella ha ricordato Fabrizio Frizzi nel corso della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018-2019."Desidero ricordare Fabrizio Frizzi, che per molti anni è stato conduttore entusiasta e sensibile di questa festa", ha detto il Capo dello Stato intervenendo a Portoferraio, sull'isola d'Elba.prosegui la letturaTutti a scuola, ...

Sergio Mattarella a difesa della stampa : "No a insidie per fiaccarne l'autonomia" : "L'incondizionata libertà di stampa costituisce elemento portante e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'Amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa, Pasquale Morgante, per il rilancio di Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, ...

Paolo Becchi sbugiarda Sergio Mattarella : 'Di quali valori dell'Europa parla' : Non perde mai occasione per entrare a gamba tesa nelle vicende della politica. Il caso recente si è palesato al vertice del gruppo Arraiolos a Riga - che riunisce i presidenti di tredici Paesi Ue - ...

Sergio Mattarella rimprovera il governo : 'Nessuno può mettere in discussione l'Unione Europea' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua: 'No a mercanteggiamenti sul bilancio e nazionalismi. Nessuno può mettere in discussione l'Ue'. Un chiaro messaggio alla linea politica del governo e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non nasconde una certa insofferenza per questa Europa unita. 'L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi ...

Sergio Mattarella soffia sullo spirito europeo : "L'Ue non è un dare e avere - non mercanteggiare sul bilancio Ue" : L'Europa va sostenuta e rilanciata, i rapporti nell'Unione non vanno messi "sul piano del dare e avere", perché i benefici dell'integrazione "non sono quasi mai monetizzabili interamente". Il rischio, altrimenti, è "mettersi a mercanteggiare tra di noi sui rapporti contabili".Sergio Mattarella parla a Riga al vertice del "Gruppo Arraiolos" e soffia sullo spirito europeista e sul rischio che venga messo in crisi dal prevalere di ...