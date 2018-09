Sergio Castellitto gira a Firenze una fiction sulle botteghe storiche

Domenica In/ Anticipazioni : Romina Power - Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto tra gli ospiti di Mara Venier : Mara Venier torna sull’ammiraglia di Casa Rai con il secondo appuntamento di Domenica In, il programma condotto nuovamente da lei dopo alcuni anni lontana dall’azienda di Viale Mazzini.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Matilde Gioli/ Al cinema con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto (Che tempo che fa) : La bella Matilde Gioli recita al fianco di Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto in "Ricchi di fantasia". L'attrice sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Sergio Castellitto/ Un "fallito" come Sabrina Ferilli in "Ricchi di fantasia" (Domenica In) : Sergio Castellitto, l'attore è pronto al grande successo con il film Ricchi di fantasia. La pellicola è stata scritta e diretta da Francesco Micciché. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:21:00 GMT)

SABRINA FERILLI / "Io e Sergio Castellitto eterni rompiscatole! E sugli italiani..." (Ricchi di fantasia) : SABRINA FERILLI torna al cinema con 'Ricchi di fantasia' al fianco di Sergio Castellitto. La scelta del film e la grande affinità ritrovata con il collega.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:49:00 GMT)

NON TI MUOVERE/ Su Iris il film di Sergio Castellitto (oggi - 21 settembre 2018) : Non ti MUOVERE, il film in onda su Iris oggi, venerdì 21 settembre 2018. Nel cast: Sergio Castellitto che ha diretto anche la regia, Penelope Cruz e Claudia Gerini. Il dettaglio della trama (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:04:00 GMT)

NESSUNO SI SALVA DA SOLO/ Su Rai 3 il film di Sergio Castellitto (oggi - 14 settembre 2018) : NESSUNO si SALVA da SOLO, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 14 settembre 2018. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Anna Galiena, Jasmine Trinca, alla regia Sergio Castellitto. (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:08:00 GMT)

Ricchi di fantasia - il poster del film con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli : Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di ...

NON TI MUOVERE - IRIS/ Info streaming del film diretto da Sergio Castellitto (oggi - 22 agosto 2018) : Non ti MUOVERE, il film in onda su IRIS oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Sergito Castellitto che ha diretto anche la regia, Penelope Cruz e Claudia Gerini. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:20:00 GMT)

