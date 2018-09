Serena Williams nuda per un nobile fine | la tennista protagonista della campagna di

Tennis e sessimo - Simona Halep controcorrente : “caso Serena Williams? Io non ho mai avuto problemi” : Simona Halep, numero 1 del Tennis femminile, ha commentato la questione sessismo e il caso che ha coinvolto Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante siano passate diverse settimane, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, sono nate diverse discussioni ...

Serena Williams compie 37 anni e dà forfait per Pechino. Torna nel 2019 : L'ex numero uno al mondo è anche la tennista con un monte premi in denaro di oltre 80 milioni di dollari, che la fa schizzare in cima alla classifica delle giocatrici ad aver guadagnato di più nel ...

Tennis : forfait a Pechino - stagione finita per Serena Williams : ROMA - stagione finita per Serena Williams . La statunitense, che oggi compie 37 anni, ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. ...

Tennis - stagione finita per Serena Williams : i dettagli : Serena Williams non ci sarà a Pechino nel torneo in programma la prossima settimana, la Tennista si concentrerà sul rientro nel mese di gennaio Serena Williams ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. La statunitense, che oggi compie 37 anni, tornerà alle competizioni a gennaio e nel prossimo Australian Open cercherà di eguagliare il record di 24 Grand Slam detenuto da ...

Serena Williams dà forfait a Pechino : Serena Williams ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. La statunitense, che oggi compie 37 anni, tornerà alle competizioni a ...

Serena Williams e Meghan Markle raccontano la loro amicizia : Per l'atleta il Royal Wedding è stato un evento che ha segnato non solo la storia della casa reale, un evento memorabile per tutto il mondo. Ma quello che per la sportiva contava di più, confessa, ...

Serena Williams : «Io e Meghan Markle possiamo contare l’una sull’altra» : Meghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluMeghan Markle, notte di gala in bluChe fossero amiche si sapeva già da tempo, ma sul rapporto tra Serena Williams e Meghan Markle indiscrezioni non c’erano mai ...

LeBron James difende Serena Williams : “donna e afroamericana in uno sport ‘bianco’ - lotta per l’equità” : LeBron James è intervenuto a difesa di Serena Williams dopo i fatti degli US Open: la stella NBA ha appoggiato la battaglia per l’equità che la tennista americana combatte nel suo sport La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante sia passata più di una settimana, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, ...

Woodbridge non ha dubbi : “Osaka è una ventata d’aria fresca! Gioca come Serena Williams” : L’ex tennista Todd Woodbridge tesse le lodi di Naomi Osaka: la giapponese è una ventata d’aria fresca nel tennis femminile grazie al suo carattere e al suo stile di gioco, simile a quello di Serena Williams Uno dei principali problemi del tennis femminile, quantomeno nell’ultimo periodo, è legato alla continuità delle sue Giocatrici. Particolarmente da quando Serena Williams si è fermata per dare alla luce la sua prima figlia, il ...

Jelena Ostapenko senza filtri : “coaching? Inutile. Sfogo Serena Williams? Mi sono sentita male perché…” : Jelena Ostapenko ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla questione coaching e allo Sfogo di Serena Williams durante la finale femminile degli US Open Dopo quanto accaduto durante la finale femminile fra Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos, nel mondo del tennis WTA è esploso il ‘caso coaching’. È giusto che le tenniste possano o non possano parlare con gli allenatori a seconda delle situazioni? Va punita una giocatrice che ...

Caso sessismo agli US Open - Serena Williams parla per la prima volta : “ho visto uomini urlare qualsiasi cosa e…” : Serena Williams parla per la prima volta, dopo la conferenza stampa di rito, di quanto accaduto nella finale degli US Open: la tennista americana continua a definire sessista l’atteggiamento dell’arbitro La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. ...

US Open – Retroscena firmato Naomi Osaka : “ecco cosa mi ha detto Serena Williams durante i fischi” : durante The Ellen DeGeners Show, Naomi Osaka ha svelato cosa le ha detto Serena Williams durante la premiazione, mentre il pubblico fischiava la giapponese Dopo quanto accaduto durante la finale US Open femminile e il conseguente sfogo di Serena Williams contro l’arbitro, il pubblico americano si è schierato completamente dalla parte della giocatrice americana. Dopo la vittoria di Osaka, sono arrivati dei fischi assordanti, alcuni ...

Tennis - Serena Williams smentita dalle statistiche : altro che sessismo - arbitri più severi con gli uomini [DATI] : Serena Williams smontata dai numeri in merito alla sua crociata contro il sessismo all’interno del seeding: ecco dati interessanti sui warning-- Serena Williams smentita dalle statistiche nella sua crociata contro il presunto sessismo da parte degli arbitri del seeding. “Se fossi stato un uomo non mi avresti chiamato il warning”, questa la frase incriminata, con la quale Serena ha sollevato un polverone. Addirittura la WTA si è ...

Strycova contro Serena Williams : 'Ha superato il limite' : In un'intervista concessa al sito web Sport CZ, la tennista ceca Barbora Strycova ha espresso la sua opinione riguardo alla vicenda che sta tenendo banco nel mondo del tennis: la polemica scatenata da Serena Williams durante la finale ...