Scuola | Video notizie della settimana dal 24 al 30 settembre 2018

Incidente Gazzaniga - scontro tra due bus fuori da Scuola/ Video ultime notizie : morto 14enne - due feriti : Incidente Gazzaniga Video, scontro tra due bus: morto 14enne, grave un 16enne. Le ultime notizie: ferito anche un terzo adolescente, ma le sue condizioni sono meno serie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:07:00 GMT)

La Scuola per diventare forti ai videogiochi : Il fondatore è Josh Hafkin, un ex campione di nuoto con una lunga esperienza nel mondo dei videogiochi. Dice che in tutti gli sport si migliora solo grazie ad un allenatore, ad un coach che ti aiuti ...

Scuola - Ok della Camera alle videocamere negli asili e a test di controllo sui docenti : ecco le novità : La Lega fa sua la proposta di Forza Italia per l’introduzione nelle aule delle telecamere di sorveglianza. La proposta di legge di Annagrazia Calabria ha ottenuto ieri il sì di Montecitorio per la procedura d’urgenza: ora le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali avranno a disposizione 15 giorni di tempo per riportarla in aula e procedere alla votazione. Poi il passaggio in Senato. Scuola, telecamere negli asili: Matteo Salvini ...

ISOLA D'ELBA - MATTARELLA INAUGURA ANNO SCOLASTICO/ Diretta video - 'Tutti a Scuola' : Priorità sicurezza edifici : Prima campanella per migliaia di studenti: il discorso INAUGURAle del presidente della Repubblica MATTARELLA in Diretta tv Rai e streaming, in "Tutti a Scuola".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 23:00:00 GMT)

‘Tutti a Scuola’ - Mattarella e Bussetti inaugurano anno scolastico/ Diretta video : ospiti e temi all’Elba : Prima campanella per migliaia di studenti: il discorso inaugurale del presidente della Repubblica Mattarella in Diretta tv Rai e streaming, in "Tutti a Scuola".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Scuola - diplomati magistrale : Lucia Azzolina (M5S) ‘Basta offese - video per spiegare cosa stiamo facendo’ : L’onorevole Lucia Azzolina del M5S ha pubblicato un video all’interno del quale ha voluto precisare alcuni aspetti della contestazione di cui è stata oggetto sabato scorso durante il Movifest di Settimo Torinese. La contestazione era dovuta alla situazione relativa ai diplomati magistrale. Vi riportiamo le dichiarazioni dell’esponente pentastellata. Lucia Azzolina, video per spiegare le contestazioni di sabato scorso a Settimo ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

PRIMO GIORNO DI Scuola 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : “abbiamo bisogno del vostro talento” : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Caos Scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Alessandria - video con bimbi maltrattati : sospese due maestre di Scuola materna : Un altro caso di maestre accusate di maltrattare e insultare i bambini. Nemmeno 48 ore dopo la notizia delle cinque indagate in un asilo di Roma e a una settimana dal caso di Reggio Emilia, altre due insegnanti di una scuola statale per l’infanzia – di 42 e 46 anni – sono state sospese dal servizio. Questa volta ad Alessandria, dove l’operazione ‘Beyond the gate‘ ha accertato – secondo gli investigatori ...

Millie è affetta da paralisi cerebrale - ma vuole andare a Scuola da sola : il video è virale : Millie Bea Hughes è una bimba inglese di 4 anni affetta dalla nascita da paralisi cerebrale: nella sua giovane ha già subito diversi intervenuti, l'ultimo dei quali - molto costoso - le ha consentito di camminare in maniera più o meno autonoma verso scuola in quello che è stato il suo primo giorno.Continua a leggere

Bullismo a Scuola contro il professore - promosso uno dei ragazzini del video-choc : Lucca, 5 settembre 2018 - Uno su sei ce l'ha fatta. Soltanto uno dei sei bulli dell'Itc "Carrara" di Lucca che si resero protagonisti dei famosi video girati in classe mentre deridevano il professore ...

Diffonde video erotico della fidanzatina sulla chat della Scuola : 16enne denunciato con 8 amici : Ha condiviso su una chat di Whatsapp con gli amici immagini e filmati della fidanzatina 14enne, ritratta in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti. Il video è diventato virale in Lucchesia e ...