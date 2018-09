Scuola | Miur rende noto il Programma annuale 2018 2019 | contenuto e novità

Scuola - immissioni in ruolo docenti ultime notizie : Anief ‘Miur - riproporremo riapertura GaE’ : Come ampiamente riferito nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione intende rimediare al clamoroso flop delle assunzioni docenti per l’anno scolastico 2018/2019 (oltre 32mila cattedre sono andate perse) con l’assegnazione di 10mila posti ad altrettanti docenti che, entro il prossimo 31 dicembre, otterranno l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’ammissione al terzo anno del percorso formativo FIT e ...

Scuola - nota Miur su superamento Fit : non deciderà solo il dirigente scolastico : Lo scorso 21 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere una nota (la N. 41693), all’interno della quale si fanno alcune precisazioni in merito al percorso FIT. Come viene ricordato nella nota ministeriale, in seguito a quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984, il percorso annuale FIT assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate ...

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...

Scuola - infanzia e primaria ultime notizie : Miur - ecco i dati choc sul tempo pieno : Un articolo denuncia pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica’ parla di ‘furto ai danni dei bambini del Sud’. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i dati regionali in merito a chi fruisce delle 40 ore settimanali di lezione nelle scuole dell’infanzia e primarie: il fenomeno del mancato tempo pieno scolastico riguarda un po’ tutto il Sud. In Piemonte la media è del 57, nel Lazio è del 56 per cento. La Sicilia è ...

Miur - a breve bando concorso Scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - Miur si prende l’impegno per DM assegnazioni posti da graduatorie pubblicate entro il 31/12 : Vi abbiamo parlato, nella giornata di ieri, dell’indiscrezione pubblicata dal quotidiano ‘Italia Oggi’, in merito all’impegno che si sarebbe assunto il Ministero dell’Istruzione nel corso dell’ultimo incontro avuto con i sindacati, vale a dire l’emanazione di un Decreto Ministeriale che consentirà agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i posti relativi alle graduatorie pubblicate tra il 1° ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Scuola - assunzioni docenti : Miur recupera 10mila posti - pronto decreto ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione corre ai ripari per cercare di risolvere la delicata questione del ‘flop assunzioni‘: il dicastero di Viale Trastevere, infatti, avrebbe intenzione di introdurre una seconda tranche di assunzioni con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2018 e decorrenza economica dalla data di sottoscrizione del contratto. assunzioni docenti anno scolastico 2018/2019: il Miur corre ai ...

Scuola - dati ufficiali Miur : flop assunzioni docenti - ecco i numeri di un disastro annunciato : Il ministero dell’Istruzione ha fallito, ancora una volta, l’operazione assunzioni docenti. Sei cattedre su dieci sono rimaste vuote, una percentuale altissima. Un sistema di reclutamento che deve essere totalmente rivoluzionato, è la Scuola, prima di tutto, a chiederlo. Su 57.322 posti autorizzati dal Mef per l’anno scolastico 2018/2019, le assunzioni sono state solamente 25.105, vale a dire il 43,8 per cento, meno della ...

Concorsi Scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Scuola - scadenza contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...

Scuola - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

PRIMO GIORNO DI Scuola 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : "abbiamo bisogno del vostro talento" : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof.