Scuola | bambini felici in classe e in famiglia? Ecco il ‘rivoluzionario’ metodo danese

Eurochocolate - oltre 600 bambini a Scuola di cioccolato : oltre 600 bimbi a lezione di cioccolato con Eurochocolate a Perugia. In programma laboratori, visite guidate, degustazioni e coking class

Scuola. A Brisighella ritorna la festa per bambini e famiglie con laboratori sul tema del riciclo : Gli esperimenti del maestro Pini accompagneranno invece i presenti nel fantasioso percorso 'dal Gioco alla Scienza'. Inoltre Hera consegnerà alla scuola vincitrice il premio per il concorso " ...

Scuola - bambini esclusi dalla mensa perché morosi : giusto o sbagliato? : Il fatto successo a Rende, nella Scuola elementare, ha suscitato una polemica che ha coinvolto anche i sindacati: la ditta che gestisce il servizio mensa per i bambini che nelle scuole elementari di Rende effettuano il tempo pieno, la Siarc, ha deciso di sospendere l’erogazione dei pasti a circa 20 piccoli le cui famiglie risultano debitrici verso la ditta. La FLC CGIL ha espresso la sua disapprovazione. Servizio mensa sospeso ai bambini: si o ...

Bicicletta-cargo diretta a Scuola travolta da un treno a un passaggio a livello : morti 4 bambini : In Olanda vivono circa 17 milioni di abitanti, si contano piu' di 22 milioni di biciclette e il Paese ha una delle reti piu' estese al mondo di piste ciclabili, ma nel 2017 206 ciclisti sono morti in ...

Haiti - anche i bambini di Doco hanno il diritto di tornare a Scuola : “Non ci sono ospedali, né biblioteche, né negozi. Esiste solo una struttura, una scuola, che vorremmo ricostruire per la comunità”. Parla Ilaria Citerei, 31 anni, volontaria impegnata nella ricostruzione di un edificio scolastico ad Haiti, distrutto due volte: la prima dal terremoto e la seconda dall’uragano. Ilaria collabora con Coditeh, organizzazione non governativa, che ad Haiti si occupa di educazione, sviluppo dell’agricoltura, ...

Fabriano - picchiava e umiliava i bambini a Scuola : maestra a processo : Un'insegnante napoletana di 57 anni è stata rinviata a giudizio con l'accusa di maltrattamenti per aver deriso e colpito dei bambini di una scuola di Fabriano, in provincia di Ancona.Continua a leggere

Filippine - Save the Children : “Oltre un milione di bambini senza Scuola per le devastazioni del “super” Typhoon Mangkhut” : Più di un milione di studenti non può andare a scuola, con il rischio di finire definitivamente fuori dal sistema scolastico. È l’allarme lanciato da Save the Children all’indomani del passaggio del tifone Mangkhut. La tempesta, classificata come un “super” tifone di categoria 5, ha devastato il nord di Luzon nelle Filippine sabato mattina, causando gravi danni a case, scuole e infrastrutture indispensabili. Finora si contano 66 ...

Lodi - stranieri esclusi dalle agevolazioni mensa a Scuola : i bambini tornano in classe con il panino : Le famiglie penalizzate dalla giunta di centrodestra che, di fatto, impedisce loro di accedere alle tariffe agevolate. Il centrosinistra: "Daremo battaglia"

Piano Rom - a Roma due bambini su tre non andranno a Scuola : Sta suonando in questi giorni la campanella di inizio anno nelle scuole Romane e nei 207 plessi scolastici della Capitale dove, fino allo scorso anno, risultavano iscritti i bambini rom residenti negli insediamenti formali e informali. Quest’anno, se il trend dovesse restare invariato rispetto agli ultimi due anni precedenti, solo un bambino rom su tre “figlio delle baraccopoli Romane” risulterà iscritto nei registri scolastici. Poi, dei circa ...

Castano Primo - due bambini esclusi dalla Scuola materna : "Non sono vaccinati" : Castano Primo , Milano, , 15 settembre 2018 - Due bambini non possono frequentare la scuola materna perché non sono vaccinati e perché i loro genitori non hanno neanche avviato le procedure per farli ...

Inserimento asilo nido e Scuola materna - un incubo per genitori e bambini : La mail ti viene mandata in un torrido giorno di luglio, tu stai in partenza per le vacanze, non la guardi bene e fai male. Perché quando verso fine agosto ti rendi conto di cosa c’è scritto, capisci di avere un problema. Quello che ti viene comunicato, infatti, è che tu figlio di tre anni la scuola “vera”, cioè fino alle quattro di pomeriggio, comincerà il primo ottobre. Prima ci sono tre settimane in cui il bambino ci andrà ...

Brescia - 13 bambini di famiglie 'no vax' lasciati fuori da Scuola. Burioni : "Giusto difendere i più deboli" : Il medico su Facebook: "In italia ci sono 10mila piccoli immunodepressi che hanno il diritto di andare a scuola"

"Mio figlio ha vinto la leucemia. Ma dopo chemio e trapianto non può andare a Scuola a causa di bambini non vaccinati" : Ha 8 anni, la sorellina di due anni più grande gli ha donato il midollo osseo salvandogli la vita. Ora il piccolo Thomas (nome di fantasia , ndr), dopo chemio e trapianto, è costretto a rimanere a casa da scuola perché cinque bambini "no vax" della sua classe non sono vaccinati e, senza difese immunitarie, lui rischierebbe di morire. La sua dottoressa, che esercita in un piccolo paese del Veneto, ha raccontato al Corriere ...

Vince la leucemia - ma non può andare a Scuola : nella sua classe cinque bambini non sono vaccinati : Intanto, il mondo politico interviene, proprio partendo dal 'Milleproroghe'. Ettore Rosato, Pd,, vice presidente della Camera, critica la probabile eliminazione dell'obbligo vaccinale previsto dalla ...