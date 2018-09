Scuola | abuso precariato docenti e Ata ultime notizie | cresce l’attesa per l’esito della

scuolainforma

(Di sabato 29 settembre 2018) C’è grande attesa tra i precariper l’esitocausa Rossato in seno alla Corte di Giustizia Europea: se la sentenza, come ci si augura, sarà positiva, 300mila lavoratori, trae personale Ata, assunti negli ultimi 10 anni e con oltre 36 mesi di servizio, potrebbero infatti essere risarciti con una cifra intorno ai 30mila euro. Lo rende noto il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: l’atto conclusivo dovrebbe arrivare tra il mese di marzo e aprile 2019. Causa Rossato, grande attesa per la sentenzaCorte di Giustizia Europea Una sentenza che potrebbe rappresentare una svolta per ilitaliano, una causa giudiziaria che riguarda un docentepubblica italiana, comparto Afam, assunto tramite le graduatorie ad esaurimento ma senza mai aver avuto la possibilità di ottenere ...