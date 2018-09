Sassuolo - Milan | cronaca diretta e risultato in tempo reale

Sassuolo - Boateng : "Se segno contro il Milan non esulto" : L'attaccante dei neroverdi non dimentica il passato: "E' la mia squadra del cuore, ho troppo rispetto per quei colori"

Milan - emergenza attacco : Higuain e Cutrone in dubbio per il Sassuolo : I problemi per Rino Gattuso proseguono anche dopo il pareggio di Empoli, maturato dopo l'ennesima rimonta subita . Il tecnico del Milan, infatti, non è per nulla certo di poter contare sulle sue ...

Sassuolo-Milan - le ultime novità sull’infortunio di Higuain : Gonzalo Higuain è un uomo fondamentale per il Milan di Gennaro Gattuso, il quale contro il Sassuolo si gioca molto, la panchina traballa-- Sassuolo-Milan è alle porte, domenica sera si giocherà molto Gennaro Gattuso, probabilmente a rischio esonero dopo il flop di Empoli. Un pari che fa male ai rossoneri, dopo una serie di prestazioni non certo convincenti da parte della squadra di Ringhio. I tifosi rossoneri si domandano adesso ...

Milan - Gattuso si gioca la panchina contro il Sassuolo : ecco l’eventuale sostituto : panchina Milan – La stagione del Milan può essere considerata fino al momento deludente, il club rossonero è reduce dal pareggio sul campo dell’Empoli, non è bastato l’autogol di Capezzi, pareggio nel finale firmato Caputo su calcio di rigore. Non sono mancate critiche furiose nei confronti dell’allenatore Gennaro Gattuso, in particolar modo non convince il gioco, la squadra è competitiva ma non arrivano i ...

Milan - Gattuso col Sassuolo rischia l’esonero : pronta un’alternativa di lusso : Gennaro Gattuso a serio rischio, la panchina del Milan traballa notevolmente e già il nome del suo sostituto circola in ambienti di calciomercato Gennaro Gattuso è a serio rischio esonero. Dopo essere stato difeso a spada tratta dalla nuova dirigenza del Milan, con Maldini a capo del partito pro-Ringhio, ha continuato a collezionare brutti risultati e figure non proprio d’alto profilo. Questa squadra non ha carattere e la colpa di ...

Derby al Sassuolo - il Milan si accontenta di un pari : Il Derby regionale va al Sassuolo che espugna il Mazza di Ferrara nella sesta giornata di Serie A. Terzo posto

Il Sassuolo vince e vola. Milan pari tra errori e rimpianti : SERIE A- Il Sassuolo continua a sognare e, dopo 6 giornate, si ritrova al terzo posto solitario in classifica. Altri 3 punti per gli uomini di Zerbi, ora a quota 13, che passano a Ferrara contro la Spal per 2-0. Le reti di Adjapong e Matri. Milan, SPRECO A EMPOLI In serata tocca al Milan […] L'articolo Il Sassuolo vince e vola. Milan pari tra errori e rimpianti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, ...

Empoli-Milan e SPAL-Sassuolo - le probabili formazioni : out Higuain - gioca Borini : Empoli-Milan- Si chiude oggi la 6^ giornata di campionato con SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan. Si parte alle 19:00 con il match di Ferrara. SPAL pronta a confermare l’ottimo inizio di stagione: stesso discorso per gli uomini di De Zerbi, altra piacevole rivelazione di questa prima fase iniziale di campionato. Alle 21:00 sarà la volta di Empoli-Milan. […] L'articolo Empoli-Milan e SPAL-Sassuolo, le probabili formazioni: out Higuain, ...

Serie A femminile - Sassuolo- Milan e Roma-Juventus i posticipi in diretta esclusiva su Sky Sport : Il calendario della seconda giornata Milan-Fiorentina , domenica ore 12.30, diretta esclusiva su Sky Sport Serie A, Florentia-Juventus Women Mozzanica-Sassuolo Rinvio per tre partite In vista dell'...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : goleada del Milan - cade la Roma contro il Sassuolo : Dopo l’anticipo vittorioso della Fiorentina Women’s FC contro l’Atalanta Mozzanica, altri quattro incontri si sono tenuti quest’oggi nella prima giornata di campionato di Serie A di Calcio femminile. Tanta attesa c’era per il Milan di Carolina Morace, dopo l’acquisto del titolo sportivo del Brescia da parte della società rossonera. La compagine lombarda non ha deluso le attese e si è imposta con un perentorio ...

Sassuolo - Carnevali : 'Marotta un maestro - ma non siamo lo Scansuolo! Io al Milan? Fa piacere - ma...' : ... ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus di domenica: '7 giorni su 7 al Sassuolo, ma non è un sacrificio, ormai le mie figlie sono grandi e la Master Group Sport, ...

Main sponsor - clamoroso Sassuolo : 2° dietro la Juve - Milan 3° - Inter solo 6° : Gli sponsor e il calcio, un legame a doppio filo che negli ultimi anni ha aumentato la propria importanza : negli ultimi anni infatti giocano un ruolo sempre più importante nell'economia del pallone mondiale e anche in Italia gli investimenti sono cresciuti a dismisura, aumentando così le risorse a disposizione dei club. In particolare, rilevanza fondamentale hanno i Main ...

Milan - Manuel Locatelli va al Sassuolo e saluta così : clamoroso schiaffo alla nuova proprietà : Andrà al Sassuolo , ma Manuel Locatelli non poteva lasciare il Milan senza un ringraziamento via social. Sorpresa, relativa,: non un pensiero per la vecchia dirigenza, Li Yonghong e i cinesi, e la ...

UFFICIALE Manuel Locatelli al Sassuolo : il Milan acquisterà un altro centrocampista dopo Bakayoko? : dopo l’accordo tra Milan e Sassuolo e le visite mediche effettuate, Manuel Locatelli è diventato ufficialmente un nuovo giocatore neroverde. Come ha confermato il club rossonero sul proprio sito UFFICIALE, il centrocampista classe 1998 passa alla società del patron Squinzi in prestito con obbligo di riscatto. Locatelli via dal Milan: cifre e dettagli Da questa operazione, il Milan ci guadagna 2 milioni subito, più altri 10 milioni nel ...