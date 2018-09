Sassuolo | De Zerbi ' Finché ci sarà questa voglia faremo benissimo'

Sassuolo-Milan - De Zerbi : 'Temiamo i rossoneri - ma c'è grande voglia. Terzo posto merito dei giocatori' : Il Sassuolo sogna in grande. La grande partenza in campionato ha permesso ai neroverdi di essere distante solo 5 punti dalla vetta occupata dalla Juventus, posizione che ora la squadra di Roberto De ...

Spal-Sassuolo - De Zerbi : 'Il terzo posto non fa paura. Ma i giocatori non devono sentirsi arrivati' : A Ferrara, nonostante il turnover, i neroverdi si impongono grazie alle reti di Adjapong e Matri: una prova convincente, commentata così dall'allenatore ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo ...

Quant’è bello il modello Sassuolo? I neroverdi sognano la Champions - intanto De Zerbi è già una realtà : Il Sassuolo continua a vincere e sale al terzo posto a 13 punti in classifica, davanti a big come Lazio, Roma, Inter e Milan: i neroverdi sognano e De Zerbi si conferma un allenatore da tenere d’occhio Juventus prima, Napoli secondo e Sassuolo terzo. Si, avete letto bene, in piena zona Champions, a soli 5 punti dalla capolista (a punteggio pieno) c’è il Sassuolo. Gli emiliani sono fin qui la sorpresa del campionato e si godono le zone di ...

Spal-Sassuolo La Diretta dalle 19 De Zerbi sceglie il turnover totale : E' un doppio derby quello va in scena al Paolo Mazza di Ferrara tra SPAL e Sassuolo nel primo dei due posticipi del giovedì: derby emiliano, e derby tra le due maggiori sorprese di questo inizio di ...

DIRETTA/ Sassuolo-Empoli (risultato finale 3-1) streaming video e tv - De Zerbi elogia la voglia dei suoi : DIRETTA Sassuolo Empoli, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Sassuolo-Empoli : De Zerbi : “Siamo forti ma questa non è la nostra dimensione” : Al termine dell’incontro tra Sassuolo ed Empoli, i microfoni di Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni del mister dei neroverdi, Roberto De Zerbi. L’ex calciatore del Napoli ha raccontato come sia stato difficile preparare la partita contro gli azzurri, decisa dalla voglia di vincere dei suoi ragazzi: “Incontrare l’Empoli oggi è difficile. È stata una partita difficile da preparare, perché loro tengono il pallone ...

Sassuolo d’alta quota - Empoli annichilito : De Zerbi adesso ha le… vertigini : Un Sassuolo da favola: vittoria e secondo posto in classifica alle spalle solo della Juventus Il Sassuolo grida presente! Splendida prestazione questa sera contro l’Empoli per l’anticipo della quinta giornata di campionato. Gli ospiti hanno iniziato subito forte, con la rete di Caputo al primo minuti di gioco, i padroni di casa hanno subito reagito con l’importante pareggio di Boateng al 13′. Dopo ...

Sassuolo-Empoli - le formazioni ufficiali : ecco le scelte di De Zerbi e Andreazzoli : Comincia la quinta giornata di serie A, si parte con l’anticipo tra Sassuolo ed Empoli: ecco le formazioni ufficiali Archiviata la tre giorni europea, scatta oggi la quinta giornata del campionato di serie A. Scendono in campo al Mapei Stadium il Sassuolo e l’Empoli, decise a portare a casa i tre punti. I neroverdi vanno a caccia della vittoria per riscattare il ko dell’Allianz Stadium, stesso obiettivo dei toscani reduci ...

Sassuolo - De Zerbi tuona sul caso Douglas Costa : “la Juve ci porti rispetto - io avrei reagito!” : Roberto De Zerbi ha parlato del caso Douglas Costa, il quale è stato squalificato per 4 turni dopo lo sputo a Di Francesco Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato del ben noto caso che ha visto protagonisti nello scorso weekend Douglas Costa e Di Francesco, esterno neroverde. L’allenatore, parlando in conferenza stampa, ha tuonato in merito all’accaduto: “Mi ha dato molto fastidio. Di Francesco è un ragazzo ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Non chiamateci Scansuolo!» : Cristiano Ronaldo? E' tra i primi al mondo, ma la Juve non è solo lui. Speravo di affrontarli più avanti, ma farlo ora è un bell'esame. E sul pullman sale solo chi vuole fare risultato. Europa League?...

Juventus-Sassuolo - De Zerbi : 'Sul pullman solo chi crede nell'impresa' : Che ha poi concluso con un pensiero su Cristiano Ronaldo: " Il portoghese è uno dei più forti del mondo, ma la Juve non è solo lui . Sarebbe sbagliato ridurre una squadra simile ad un solo giocatore".

Sassuolo - De Zerbi : 'La Juve quest'anno è la più forte d'Europa - ma noi ci proviamo : non partiamo sconfitti' : Forse c'è chi ha un talento naturale superiore al suo, ma grazie al sacrificio lui è arrivato sul tetto del mondo". Da Brescia alla sfida a CR7. E un'idea per il calcio italiano La sfida a CR7 è l'...

Sassuolo - De Zerbi : 'Mai lavorato in una struttura come quella Mapei' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Il Resto del Carlino del Centro Ricerche Mapei Stadium: 'Sto scoprendo il modus operando di Mapei Sport con grande curiosità, perché finora non avevo mai lavorato con una struttura così attenta e preparata in materia medico-sportiva. I dati che ci vengono forniti dai test sono utili per capire lo ...