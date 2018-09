Sarri : "Buon punto - Chelsea in crescita" : ANSA, - LONDRA, 29 SET - Pregustava ormai i tre punti e, nonostante tutto, è più che positiva l'analisi di Maurizio Sarri dopo il pareggio del Chelsea con il Liverpool. "E' stata una partita molto ...

Europa League - buona la prima per Sarri . Quanti gol 'italiani' : Nel pomeriggio sono andate in scena le prime gare di Europa League . Alle 18.55 si sono giocati i primi 12 incontri. Sorride la Lazio, che si impone sull'Apollon. Clamoroso k.o. interno del Marsiglia ...

Maurizio Sarri - buona la prima : 3-0 per il Chelsea. Gol di Jorginho : In precedenza era stato il neo campione del Mondo Kante a sbloccare il risultato al 34'. Nella ripresa il Chelsea, dopo una traversa colpita da Marcos Alonso, nel finale trova anche il 3-0 firmato da ...

Premier League - Huddersfield-Chelsea 0-3 : Sarri - buona la prima : HUDDERSFIELD, Inghilterra, - Forse nemmeno Sarri se l'aspettava così bello il suo esordio in Premier League. Il suo Chelsea strapazza l'Huddersfield a domicilio e comincia come meglio non poteva il ...