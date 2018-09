Sardegna | escursionista cade da parete rocciosa e muore nel Nuorese

meteoweb.eu

(Di sabato 29 settembre 2018) Un’è morta questa mattina sul Supramonte di Baunei, in località Bacu Mudaloru, in provincia di Nuoro, mentre affrontava una scalata su una. La 34enne, che si trovava in escursione con un suo amico, per cause da accertare, è scivolata ed è precipitata nel vuoto. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine, e il 118, arrivato a bordo di un elicottero: i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso. L'articolodanelMeteo Web.